"Не всё коту Масленица": Ветеринар объяснила опасность блинов для питомцев Эксперт Богданова заявила, что блины могут вызвать у котов аллергию и панкреатит 12 марта, 08:49 Котам нельзя давать блины. Обложка © Freepik

Блины нельзя давать кошкам, так как результатом могут стать диарея, аллергия, панкреатит и гастрит. Об этом рассказала РИА "Новости" заведующая "Советской государственной ветклиникой" Юлия Богданова, прокомментировав популярное выражение "Не всё коту Масленица".

"Блины — калорийный, углеводный продукт, который вызывает повышенное газообразование, может вызвать аллергию, расчёсывание, диарею и даже обострить хронические заболевания — почечную недостаточность, панкреатит, гастрит. Блины, обжаренные на масле, — одновременно жирный, жареный, солёный продукт, то есть трижды не рекомендованный для животных", — уточнила она.

Медик напомнила, что Масленица совпадает с периодом, когда коты страдают от весеннего авитаминоза, поэтому любой неподходящий продукт может сильно подорвать здоровье животного. Если питомец случайно стащил блин со стола, то следует обратиться к ветеринару при появлении подозрительных симптомов.

По словам Богдановой, хозяину стоит насторожиться, если после перекуса блинчиками животное стало вялым, появилась рвота, пропал аппетит, а также кошка начала стонать или издавать непривычные для неё звуки. Особенно опасно, если кот успел полакомиться блинами с добавками: шоколадом, сметаной, икрой. Все эти продукты категорически запрещены животным, подчеркнула ветеринар.

Она отметила, что лакомствами для котов являются вовсе не блины и привычные человеку сладости, а обычная отварная несолёная курица или нежирный творог.

Ранее Life.ru писал, что блины со сметаной и сгущёнкой повышают "плохой" холестерин. В классических рецептах используются ингредиенты, богатые простыми углеводами, — мука, молоко и сахар. Эти компоненты также способны быстро повышать уровень глюкозы в крови, что создаёт дополнительную работу для сердца и увеличивает негативное влияние на сосуды.

Авторы Татьяна Миссуми