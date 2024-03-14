Важен сорт и помол муки: В Роскачестве дали советы по выбору продуктов для приготовления блинов
В Роскачестве призвали выбирать муку в бумажной упаковке для готовки блинов
Приготовление правильных блинов — самая важная забота любого человека в Масленую неделю. По словам экспертов Роскачества, сделать это можно, соблюдая ряд простых правил по выбору продуктов. Например, мука должна быть определённого сорта и помола.
"Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта экстра при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть", — предупредили собеседники RT.
То же касается и сливочного масла, продолжили эксперты. Лучше выбрать продукт в фольгированной упаковке, так как она лучше сохраняет влагу. При этом важную роль играет стоимость товара: масло не может быть дешевле себестоимости. Качественное сливочное масло должно стоить в среднем около 100 рублей за 100 грамм.
Подсолнечное же масло, продолжили специалисты, лучше выбирать рафинированное, так как оно не пенится, не дымится, обладает нейтральным вкусом, а также выдерживает высокую температуру. Перед покупкой стоит взглянуть на цвет продукта — чем светлее, тем лучше.
А яйца, помимо общей целостности, не должны храниться в грязной или плесневелой упаковке, указали в Роскачестве. Что касается молока, то в продающемся с жирностью 3,2% по ГОСТ 31450 должно быть не менее 3 граммов белка, 3,2 грамма молочного жира и 4,6 грамма лактозы. Разумеется, важно обратить внимание на целостность упаковки. Есть свои хитрости и при выборе сметаны, добавили эксперты: например, в названии не должно появляться "сметанного продукта", "сметаночки" или "сметанки".
"Также ищите слово "ГОСТ" — по этому стандарту готовят сметану только классическим способом... Сметана может быть изготовлена и по техническим условиям (ТУ). Скорее всего, это будет не классический способ изготовления сметаны. Она тоже будет качественной, но изготовлена по собственной рецептуре производителя", — добавили специалисты.
Говоря о сгущёнке, эксперты призвали выбирать варианты в более надёжной жестяной банке, а при выборе мёда следует обращать внимание на год его сбора и дату упаковки. Так, если с момента добычи прошло более 12 месяцев и он закристаллизован, то это нормально. Кроме того, не стоит покупать расслоившийся продукт, так как это указывает на его неправильное хранение.
Ранее диетолог назвал самые полезные начинки для блинов. Так, можно использовать нежирный творог, рыбу или икру — не только низкокалорийные, но и сытные продукты. А использование в выпечке цельнозерновой муки ещё и поможет похудеть в Масленую неделю.
Shutterstock / FOTODOM