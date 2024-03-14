Важен сорт и помол муки: В Роскачестве дали советы по выбору продуктов для приготовления блинов

Приготовление правильных блинов — самая важная забота любого человека в Масленую неделю. По словам экспертов Роскачества, сделать это можно, соблюдая ряд простых правил по выбору продуктов. Например, мука должна быть определённого сорта и помола.

"Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта экстра при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть", — предупредили собеседники RT.

То же касается и сливочного масла, продолжили эксперты. Лучше выбрать продукт в фольгированной упаковке, так как она лучше сохраняет влагу. При этом важную роль играет стоимость товара: масло не может быть дешевле себестоимости. Качественное сливочное масло должно стоить в среднем около 100 рублей за 100 грамм.

Подсолнечное же масло, продолжили специалисты, лучше выбирать рафинированное, так как оно не пенится, не дымится, обладает нейтральным вкусом, а также выдерживает высокую температуру. Перед покупкой стоит взглянуть на цвет продукта — чем светлее, тем лучше.

А яйца, помимо общей целостности, не должны храниться в грязной или плесневелой упаковке, указали в Роскачестве. Что касается молока, то в продающемся с жирностью 3,2% по ГОСТ 31450 должно быть не менее 3 граммов белка, 3,2 грамма молочного жира и 4,6 грамма лактозы. Разумеется, важно обратить внимание на целостность упаковки. Есть свои хитрости и при выборе сметаны, добавили эксперты: например, в названии не должно появляться "сметанного продукта", "сметаночки" или "сметанки".

"Также ищите слово "ГОСТ" — по этому стандарту готовят сметану только классическим способом... Сметана может быть изготовлена и по техническим условиям (ТУ). Скорее всего, это будет не классический способ изготовления сметаны. Она тоже будет качественной, но изготовлена по собственной рецептуре производителя", — добавили специалисты.

Говоря о сгущёнке, эксперты призвали выбирать варианты в более надёжной жестяной банке, а при выборе мёда следует обращать внимание на год его сбора и дату упаковки. Так, если с момента добычи прошло более 12 месяцев и он закристаллизован, то это нормально. Кроме того, не стоит покупать расслоившийся продукт, так как это указывает на его неправильное хранение.