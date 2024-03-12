Диетолог раскрыла идеальную начинку для блинов, чтобы есть и не толстеть

Масленая неделя уже началась, а значит, пришло время готовить выпечку. Блины тяжело назвать полезным блюдом, однако можно постараться и сделать их невредными, если обратиться к полезным продуктам. Об этом рассказала Life.ru заведующая областным диетцентром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный врач-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

По её словам, всё зависит от начинки к блинам. Например, мёд, сгущёнка и варенье повысят их калорийность, но из-за резкого падения глюкозы в крови чувство голода очень быстро вернётся. Пичугина советует обратить внимание на нежирный творог, рыбу или икру, потому что эти продукты не только низкокалорийны, но и хорошо насыщают. В качестве начинки могут быть ещё и овощи, грибы, фрукты, ягоды. В таком случае диетолог разрешила есть около 3–5 штук блинов. Более того, она советует выпекать блины на рафинированном растительном масле, а не на сливочном.

Врач также порекомендовала тем, кто имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, ни в коем случае не есть блины горячими, как и любую другую выпечку. Для желающих похудеть Пичугина поделилась лайфхаком: готовить блины из цельнозерновой муки, а если ещё и добавить к обычной муке гречневую, овсяную или амарантовую, получится ещё и полезно.

"Для тех, кто хочет похудеть, блины стоит готовить из цельнозерновой муки, а также обезжиренного кефира или молока. Цельнозерновая мука, в отличие от обычной, содержит пищевые волокна, которые защищают от резких скачков уровня сахара в крови, не нарушают обмен веществ и не вредят фигуре", — добавила диетолог.