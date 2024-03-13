7 звёзд российского шоубиза, так любящих втирать всякую дичь фанатам

Всероссийскую популярность далеко не всегда обретают люди с высоким интеллектом. Фанаты до последнего не подозревают, что их кумиры могут быть глупыми. Ну или казаться такими порой, когда с серьёзным выражением лица пытаются доказать какую-то несуразицу. Кто из отечественных музыкантов, шоуменов или шоувумен постоянно втирают фанатам какую-то дичь?

1. Рэпер Macan

C рэпера Macan начали смеяться в Интернете после глупого интервью. Фото © VK / MACAN

Музыкант — восходящая звезда российской эстрады, которая тем не менее уже второй год подряд собирает полные залы. Андрей Косолапов сочиняет яркие, ритмичные песни со смыслом для "пацанов с района". Предложения и мысли в них обычно построены по правилам русского языка. Поэтому никто и подумать не мог, что Macan в жизни и двух слов связать не может.

Например, на интервью в шоу "Вписка" Macan 67 раз сказал слово "брат". Причём на этом его перлы не закончились. Одна из самых ярких цитат его интервью звучит так: "Каждый день, брат, что-то делаю, что идёт в расход с религией. Но, брат, по мне о религии не надо судить. Меня Андрей зовут, брат".

2. Певица и блогер Instasamka

23-летняя Instasamka только планирует получать высшее образование. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instasamka

Звезда российского шоу-бизнеса обрела популярность благодаря публичной деятельности в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Но быть только блогером Дарье Зотеевой не хотелось, и она начала писать рэп.

Об уровне интеллектуального развития Инстасамки говорит то, что у неё до сих пор нет высшего образования. Однако недавно Зотеева призналась, что хочет поступить в университет и поэтому готовится сдавать ЕГЭ.

В своих видео блогерка много матерится, видимо, заменяя скудный словарный запас нецензурной бранью. В обычной жизни артистка не может связать и двух слов. Например, в интервью Ляйсан Утяшевой накануне Нового года она сказала следующее: "Ну вот, в этом году мы наряжаем… эээ… Мы заказали человека, который специально придёт, нарядит квартиру. А так… не знаю… Мне кажется, что пока нет детей, в этом нет какой-то важности… Мы работаем, у нас очень много дел".

3. Телеведущая Виктория Боня

Виктория Боня была уверена, что связь 5G опасна для людей. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Бывшая участница "Дома-2" тоже не блещет особым интеллектом. Она, как и многие звёзды российского шоу-бизнеса, решила поехать на длительный отдых за границу. Девушка даже арендовала дорогостоящий дом в Монако. Однако не смогла попасть в страну, поскольку забыла сделать себе визу.

Данная звезда творила много другой дичи, от которой были в шоке многие россияне. Например, во времена пандемии ковида Боня заявляла, что вышки со связью 5G могут быть опасны для людей. А ещё телеведущая верит в различные эзотерические ретриты, которые якобы могут "открыть у человека третий глаз".

4. Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза уверен, что Земля плоская. Фото © Life.ru / Владимир Суворов

Над высказыванием этой звезды российской эстрады регулярно смеётся весь Интернет. Лоза вполне серьёзно утверждал, что Земля плоская. В качестве доказательства он привёл знания, полученные на геологическом факультете. Вроде бы его теория и звучала логично, если бы не тот факт, что спутники много раз делали фотографии планеты из космоса, на которой была видна её округлая форма.

Также Лоза заявлял, что не хотел бы встречи с инопланетянами. По его мнению, они бы относились к землянам пренебрежительнее, поскольку сильнее и умнее. Также музыкант отмечал, что если пришельцы и есть, то они не будут выглядеть так, как люди их себе представляют (то есть "зелёными человечками"). Может, Лоза просто шутит над всеми, только прикидываясь?

5. Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова не знает значения элементарных слов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В шоу российских звёзд артистка выглядит гармонично. Она умеет устраивать яркие выступления на сцене, относительно неплохо поёт (хоть порой и под "фанеру") и отлично держится на публике.

Однако с интеллектуальным развитием у артистки туго. Самый известный прокол Бузовой случился на шоу Басты. У певицы спросили: "Когда наступает ночь, Тимур Батрутдинов — спринтер или марафонец?", на что Ольга долго не могла ответить. Она переспросила у зала, что значат эти слова.

6. Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не знает теорему Пифагора и произведения Пушкина. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Блогер ведёт свои соцсети и постоянно вляпывается в неприятности. Волочкова любит скандалить с другими звёздами и часто оказывается в центре конфликтов.

Мало того что в соцсетях балерина постоянно пишет посты с ошибками, опечатками и кучей смайликов, она не знает даже элементарных вещей из школьной программы. Например, в одном из выпусков шоу "Алёна, блин! Посидим" ведущая спрашивала у балерины про теорему Пифагора и просила перечислить известные ей произведения писателя Александра Пушкина. На что Волочкова так и не смогла дать внятный ответ.

7. Шоумен Никита Джигурда

Никита Джигурда подозревал мэра Москвы в связях с мировым правительством. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Эпатажный мужчина постоянно кричит и повышает голос. Многие не любят Джигурду из-за его одиозного поведения. Никакой публичной деятельности, кроме регулярного участия в скандалах, он не ведёт.

Например, в январе 2017 года шоумен устроил скандал на шоу "Пусть говорят", в котором был главным героем. Ему не понравилось, что гости студии его перебивали и осуждали. А в августе 2020-го шоумен участвовал в клипе певицы Анны Калашниковой "Обезоружил". Во время съёмок его попросили надеть маску из-за пандемии ковида, но он отказался, назвав это изделие "намордником".

В мае 2020-го российская звезда даже подавала в суд на мэра Москвы Сергея Собянина. По мнению Джигурды, градоначальник заставлял всех надевать маски, поскольку якобы "работал с мировым правительством".