Как сложились непростые судьбы героев фильма "Любовь и голуби"

Фильм "Любовь и голуби" появился на больших экранах в 1984 году. С тех пор прошло 40 лет, но легендарную картину многие пересматривают до сих пор. В ней было прекрасно всё: интересный сюжет, красивые костюмы и яркие актёры.

Многих артистов, снявшихся в знаменитом фильме, ждала потом непростая судьба. Какие страницы их биографии заставляют вздрогнуть, а какие мечтательно ахнуть?

1. Как сложилась судьба актёра Александра Михайлова (Василия Кузякина)

Александр Михайлов — актёр, который уже более 20 лет живёт в счастливом браке. © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

После фильма "Любовь и голуби" карьера народного артиста РСФСР пошла в гору. В 1986-м он стал актёром года после того, как сыграл в фильме "Змеелов". Затем в 1990 году принял участие в ещё одной культовой картине "Очарованный странник", чем укрепил любовь советских граждан к себе.

Даже сейчас Михайлов не забросил актёрскую карьеру. Он учит молодых артистов во ВГИКе, регулярно даёт концерты в качестве певца и даже работает на телевидении. Там Александр ведёт передачу под названием "Хорошие песни".

В 2003 году Михайлов взял в жёны актрису Оксану Васильеву, а за год до этого у пары появилась дочь по имени Мирослава. Они вместе уже более 20 лет.

2. Что случилось с актрисой Ниной Дорошиной (Надежда Кузякина)

Актриса Нина Дорошина умерла в 2018 году от остановки сердца. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

"Любовь и голуби" стали первым проектом Нины Дорошиной, благодаря которому она и обрела успех. После столь яркого дебюта девушку начали звать во многие другие проекты. За всю карьеру артистка 20 раз снималась в кино, сериалах и столько же раз играла в театре.

Браков у Дорошиной было два. Первым мужем был артист Олег Даль, с которым знаменитость начала вместе жить в 1963 году. Однако пара вскоре рассталась. Во второй раз артистка вышла за Владимира Ишкова. Но и тут брак продлился недолго, ведь мужчина умер в 2004 году.

В 2017-м от представителей Дорошиной поступили плохие новости. СМИ тогда сообщили, что у артистки обнаружили тяжёлый недуг. Уже 21 апреля 2018-го она умерла из-за остановки сердца.

3. Людмила Гурченко (играла разлучницу Раису Захаровну)

Актриса Людмила Гурченко скончалась в 2011 году. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

До успеха фильма "Любовь и голуби" у артистки был только один знаменитый проект — картина "Старые стены" (1974 года). В дальнейшем она развивалась не как артистка, а больше в качестве режиссёра. В 2009 году вышла её первая картина — "Пёстрые сумерки".

Последняя роль Гурченко была в фильме "Легенда. Людмила Гурченко". Картина появилась на больших экранах в 2011 году в формате автобиографии. За всю свою жизнь Гурченко была в браке целых шесть раз. У артистки есть внучка по имени Лена и правнучка Таисия.

Здоровье артистки ухудшилось в феврале 2011 года, когда она упала на улице и сломала ребро. После лечения в больнице женщину выписали домой, но её состояние резко начало ухудшаться. 30 марта 2011-го она скончалась из-за сердечной недостаточности, которая могла быть вызвана падением и переломом.

4. Какая судьба была у Сергея Юрского (дядя Митя)

У актёра была неплохая карьера, он был достаточно популярен. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Актёр стал популярен ещё задолго до фильма "Любовь и голуби". Юрский, например, играл Остапа Бендера в легендарном фильме "Золотой телёнок". После успеха в картине про любовь и голубей артист продолжил карьеру в сериалах и кино. Он был не только актёром, но и режиссёром в нескольких картинах, театральных постановках.

Последней ролью, которую Юрский сыграл в кино, было амплуа вождя народов Иосифа Сталина. Этот фильм вышел на большой экран в 2011 году и назывался "Товарищ Сталин".

За всю жизнь у Сергея Юрского было две супруги. Со второй женой Натальей Теняковой они познакомились в 1970 году. Пара была вместе до 8 февраля 2019 года, когда артист и умер. Причина смерти — сахарный диабет.

5. Что стало с актрисой Натальей Теняковой (играла бабу Шуру)

Наталья Тенякова — актриса, которую сейчас можно встретить в московском театре. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Когда снималась легендарная картина, Тенякова была молодой женщиной. Чтобы превратить её в бабушку, гримёры хорошо постарались. С 1980-х Тенякова не оставляет карьеру актрисы. Она играет во многих именитых спектаклях в МХТ имени Чехова.

6. Куда пропала Янина Лисовская (играла Людку Кузякину)

Актриса Янина Лисовская мигрировала в Германию ещё в 1990-х. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Артистка не смогла реализоваться на сцене, и сейчас о ней в Сети мало информации. Известно лишь, что девушка до 1990 года преимущественно играла в постановках МХТ имени Чехова.

После этого Лисовская переехала в ФРГ и сейчас живёт там, занимается режиссурой. На её счету около десяти театральных постановок. У Лисовской было два супруга. Второй — актёр из ФРГ Вольф Лист, с которым они сейчас вместе.

7. Как сложилась судьба Игоря Ляха (играл Лёньку Кузякина)

Игорь Лях — актёр, который умер в 55 лет. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

После роли в картине "Любовь и голуби" Лях решил не останавливаться на достигнутом. Он продолжил сниматься в кино и играть в театре. Карьеру на большом экране построить не вышло. Но в Центральном театре Советской армии он был довольно востребованным артистом — сыграл около 25 ролей.

В 1997 году Игоря Ляха удостоили награды заслуженного артиста России. В 2009-м он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2000 году начал работать преподавателем в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина. Однако уже в июне 2018-го умер в возрасте 55 лет. У артиста остановилось сердце.

8. Актриса Лада Сизоненко (играла Олю Кузякину)

Актриса Лада Сизоненко жива и активно сверкает на большиом экране. Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Артистка играла роль в фильме "Любовь и голуби", будучи ещё совсем юной. Благодаря участию в картине девушка обрела первую популярность. Её начали звать в фильмы и спектакли. Но затем Сизоненко резко сменила сферу деятельности и стала работать моделью. С 1991 по 2000 год она участвовала в модных показах.