Технологии прошлого: 5 советских бытовых приборов, которые сегодня стоят дорого

Любители старины и коллекционеры давно знают: вещи из прошлого могут стоить баснословных денег. Особенно это касается техники, выпущенной в Советском Союзе. На антресолях и в кладовках многих домов скрываются настоящие сокровища, о ценности которых их владельцы даже не подозревают. Давайте рассмотрим пять типов советских вещиц, которые сегодня могут принести вам кругленькую сумму.

Сколько стоят советские часы

За сколько сегодня можно продать часы времён СССР? Фото © ТАСС / Юрий Лизунов

Наручные часы в СССР были не просто аксессуаром, а символом статуса и вкуса. Среди самых искомых коллекционерами моделей — часы "Полёт" и "Восток амфибия". Например, "Полёт" с хронографом, выпущенные в ограниченной серии в 70-е годы, сегодня могут оцениваться в 60–120 тысяч рублей в зависимости от состояния и наличия оригинальных документов. Модели "Восток амфибия" с редкими дизайнами циферблатов также пользуются спросом и могут стоить от 15 до 50 тысяч рублей.

Фотоаппараты

Фото © ТАСС / Николай Акимов, Виктор Янков

Фотоаппараты "Зенит" и "Любитель" — эти имена хорошо известны не только в России, но и за её пределами. Редкие модели, такие как "Зенит-Е" с уникальными объективами, могут стоить от 10 до 30 тысяч рублей. Особенно ценятся экземпляры в идеальном состоянии и с полным комплектом документов.

Объективы из СССР — за сколько можно продать

Какая техника из СССР стоит сегодня дороже всего? Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник, Л. Самсонов

Советские объективы зачастую обладают уникальными оптическими характеристиками, которые сложно встретить в современных аналогах. Особый интерес представляет Helios-40-2 85mm f/1.5 — его цена может достигать 40–70 тысяч рублей. Этот объектив известен своим "мирным" боке (визуальный эффект, когда на заднем плане свет расплывается в красивые кружки) и часто используется в портретной съёмке.

Советские телевизоры

Советская техника, которую в 2024 году можно дорого продать: телевизоры. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Цветные телевизоры "Рубин" и "Рекорд" из 70–80-х годов могут стать настоящей находкой для коллекционеров. В отличном и особенно в рабочем состоянии они могут оцениваться в 25–50 тысяч рублей. Редкие модели, сохранившие яркость и чёткость изображения, могут быть гораздо дороже.

Видеомагнитофоны и кассеты

Какую технику времён СССР можно продать за кругленькую сумму? Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Аналоговые видеомагнитофоны и кассеты возвращают нас в эпоху, когда каждый просмотр фильма был событием. "Электроника ВМ-12" — одна из самых популярных моделей, сегодня её стоимость может быть от 20 до 40 тысяч рублей. Кассеты с записями культовых фильмов или концертов, особенно в хорошем состоянии, также могут принести их владельцам значительный доход.