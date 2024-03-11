В Нью-Мексико впервые с 2020 года умер человек, заразившийся чумой
Впервые с 2020 года в американском штате Нью-Мексико зарегистрировали летальный исход от заражения чумой. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата.
"Мужчина из округа Линкольн умер в результате заражения чумой после того, как его госпитализировали с этим заболеванием. Это первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и первая смерть с 2020 года", — сказано в сообщении ведомства.
В департаменте выразили глубокие соболезнования семье скончавшегося мужчины.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Австралии после контакта с голубем от азиатской чумы скончалась двухлетняя девочка. Ребёнка доставили в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. К сожалению, медикам не удалось стабилизировать состояние малышки, которая спустя месяц умерла из-за энцефалита.
Unsplash / Jonnica Hill