В Нью-Мексико впервые с 2020 года умер человек, заразившийся чумой

Впервые с 2020 года в американском штате Нью-Мексико зарегистрировали летальный исход от заражения чумой. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата.

"Мужчина из округа Линкольн умер в результате заражения чумой после того, как его госпитализировали с этим заболеванием. Это первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и первая смерть с 2020 года", — сказано в сообщении ведомства.

В департаменте выразили глубокие соболезнования семье скончавшегося мужчины.