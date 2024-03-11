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11 марта, 16:26

В Нью-Мексико впервые с 2020 года умер человек, заразившийся чумой

Впервые с 2020 года в американском штате Нью-Мексико зарегистрировали летальный исход от заражения чумой. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата.

"Мужчина из округа Линкольн умер в результате заражения чумой после того, как его госпитализировали с этим заболеванием. Это первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и первая смерть с 2020 года", — сказано в сообщении ведомства.

В департаменте выразили глубокие соболезнования семье скончавшегося мужчины.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Австралии после контакта с голубем от азиатской чумы скончалась двухлетняя девочка. Ребёнка доставили в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. К сожалению, медикам не удалось стабилизировать состояние малышки, которая спустя месяц умерла из-за энцефалита.

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Unsplash / Jonnica Hill

Владимир Озеров
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