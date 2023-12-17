Двухлетняя девочка умерла от азиатской чумы после игры с голубем

В Австралии двухлетняя девочка заразилась от голубя болезнью Ньюкасла, более известной как азиатская чума. Контакт с дикой птицей обернулся для неё летальным исходом. Подробностями трагедии поделились в Daily Mail.

По данным британской газеты, ребёнка привезли в больницу принца Уэльского в Сиднее с жалобами на тошноту и рвоту. Попытки медиков стабилизировать состояние девочки не увенчались успехом. Со временем у неё начались эпилептические припадки. Спустя месяц лечения малышка скончалась из-за энцефалита.

Согласно вердикту врачей, воспалительный процесс был спровоцирован болезнью Ньюкасла, которой часто страдают домашние и дикие птицы. Найденная у девочки форма вируса совпала с той, что была ранее обнаружена у заражённых голубей. Подхватить опасный недуг ребёнок мог, прикоснувшись к их фекалиям во время игры с пернатыми, допустили медики.