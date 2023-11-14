Россиянам объяснили, как понять, что мясо на прилавке не заражено африканской чумой свиней

Каждый мясной продукт, независимо от того, где вы его купили — в супермаркете или у частников на рынке, должен иметь заключение о здоровье животного. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

По его словам, только ветеринарное заключение может дать гарантию, что перед вами продукт надлежащего качества. А в условиях, когда в регионах России находят всё новые вспышки африканской чумы свиней, это крайне важно, отмечает эксперт.

Визуально, "на глаз" любое заражённое мясо от здорового отличить невозможно. На любые мясные изделия должны быть документы от ветеринаров, в которых рассказывается о проверке животного на болезни. Причём речь идёт не только о сыром мясе, но и о полуфабрикатах. доцент Росбиотеха Дмитрий Быстров

Собеседник Лайфа добавил, что африканская чума свиней — это распространённое вирусное заболевание, возбудитель инфекции сохраняется в мясе больных животных. Важно понимать, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека, тем более что вирус погибает при термической обработке, но ветеринарное заключение позволит убедиться, что на прилавок не попала свинина с другими опасными болезнями, которые могут серьёзно навредить здоровью потребителя.