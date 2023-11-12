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12 ноября, 04:20

В районе Приморья ввели режим локальной ЧС из-за африканской чумы свиней

SHOT: В Приморье уничтожат 38 тысяч свиней, заражённых африканской чумой

В Михайловском районе Приморского края обнаружен очаг африканской чумы, введён режим локальной ЧС. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, заражено свыше 38 тысяч свиней на предприятии "Русагро-Приморье". Решено ликвидировать всё поголовье. Сейчас животные закрыты в отдельном корпусе, доступ в который ограничен.

В якутской столовой нашли продукцию с геномом африканской чумы свиней

В якутской столовой нашли продукцию с геномом африканской чумы свиней

Режим локальной ЧС определён границами Григорьевского сельского поселения, на территории которого расположен свинокомплекс. Въезд и выезд с территории осуществляются согласно правилам строгого карантина.

А ранее вирусолог объяснил, что африканская чума не опасна для человека, а вот среди свиней может начаться эпидемия. Поэтому обычно мясо с АПЧ изымается с полок и сжигается.

Обложка ©

Unsplash / Iva Rajović

Лариса Сафронова
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