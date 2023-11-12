В районе Приморья ввели режим локальной ЧС из-за африканской чумы свиней
SHOT: В Приморье уничтожат 38 тысяч свиней, заражённых африканской чумой
В Михайловском районе Приморского края обнаружен очаг африканской чумы, введён режим локальной ЧС. Об этом сообщил SHOT.
По информации телеграм-канала, заражено свыше 38 тысяч свиней на предприятии "Русагро-Приморье". Решено ликвидировать всё поголовье. Сейчас животные закрыты в отдельном корпусе, доступ в который ограничен.
Режим локальной ЧС определён границами Григорьевского сельского поселения, на территории которого расположен свинокомплекс. Въезд и выезд с территории осуществляются согласно правилам строгого карантина.
А ранее вирусолог объяснил, что африканская чума не опасна для человека, а вот среди свиней может начаться эпидемия. Поэтому обычно мясо с АПЧ изымается с полок и сжигается.
Unsplash / Iva Rajović