В районе Приморья ввели режим локальной ЧС из-за африканской чумы свиней

В Михайловском районе Приморского края обнаружен очаг африканской чумы, введён режим локальной ЧС. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, заражено свыше 38 тысяч свиней на предприятии "Русагро-Приморье". Решено ликвидировать всё поголовье. Сейчас животные закрыты в отдельном корпусе, доступ в который ограничен.

Режим локальной ЧС определён границами Григорьевского сельского поселения, на территории которого расположен свинокомплекс. Въезд и выезд с территории осуществляются согласно правилам строгого карантина.