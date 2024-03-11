Пермячка ради мести обвинила экс-мужа в оргиях с проститутками, но план обернулся против неё

Риелторша из Перми заявила, что её бывший супруг часто устраивает в квартире вечеринки с групповым сексом и проститутками, а также имеет венерическое заболевание. Однако все обвинения оказались неправдой, её признали виновной в клевете. Теперь ей предстоят общественные работы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после развода пара постоянно устраивала споры из-за трёхлетней дочки. 36-летняя Татьяна решила одержать победу над бывшим мужем и придумала своеобразный план. Она написала на него заявление, в котором сообщила, что отец её дочери увлекается услугами проституток и даже был замечен в компании несовершеннолетних девиц. Кроме того, свою квартиру он использует для "групповых встреч с обнажёнными людьми". Женщина добавила, что, помимо прочего, мужчина имеет венерическое заболевание, которым может заразить их маленькую дочь.

В ответ на это мужчина подал на экс-супругу в суд, где ему удалось доказать, что никаких венерических инфекций у него нет, свингер-вечеринки он не проводит, а за секс никому не платит. В итоге мстительную бывшую супругу признали виновной по статье 128.1 УК РФ (клевета) и приговорили к 300 часам обязательных работ. Однако она заявила, что не согласна с таким решением суда и продолжит свою борьбу, подав кассационную жалобу.