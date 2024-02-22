Омского депутата и его жену приговорили к сроку за детское порно, но сядет только один

Омский районный суд признал виновными бывшего депутата Покровского сельского поселения области Алексея Анищенко и его супругу Ольгу в изготовлении детского порно и развратных действиях с несовершеннолетними. Они получили четыре с половиной и пять лет колонии соответственно, сказано на сайте суда.

"Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.