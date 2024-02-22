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22 февраля, 13:51

Омского депутата и его жену приговорили к сроку за детское порно, но сядет только один

Бывшему омскому депутату и его жене дали 4,5 и 5 лет за съёмки детского порно

Фото © VK / Алексей Анищенко

Фото © VK / Алексей Анищенко

Омский районный суд признал виновными бывшего депутата Покровского сельского поселения области Алексея Анищенко и его супругу Ольгу в изготовлении детского порно и развратных действиях с несовершеннолетними. Они получили четыре с половиной и пять лет колонии соответственно, сказано на сайте суда.

"Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Экс-депутат приговорён к четырём с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что с ноября 2020-го по середину апреля 2021 года супруги изготавливали и продавали в Сети порно с несовершеннолетними девушками. А Ольга, как доказало следствие, также совершила развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Свою вину супруги так и не признали.

Омскому экс-депутату и его жене грозит 15 лет за секс со школьницами и съёмки детского порно
Омскому экс-депутату и его жене грозит 15 лет за секс со школьницами и съёмки детского порно

Экс-депутата Алексея Анищенко и его жену в Омской области задержали в мае 2021 года. Тогда сообщалось, что в отношении Ольги возбуждено уголовное дело из-за съёмок порнографических роликов с участием школьниц и распространения их в Сети. Сама фигурантка подтвердила факт съёмок, но настаивала, что в Интернете ролик оказался в результате взлома телефона. Позже у супругов дома нашли 80 гигабайт фото- и видеоматериалов с участием несовершеннолетних.

Андрей Бражников
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