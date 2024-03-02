5 редких монет времён СССР, которые с лёгкостью сделают из вас богачей

Монеты — не только средство платежа, но и свидетели эпох… Которые можно конвертировать в ещё большее количество средств для платежа! Рассмотрим пять редких монет времён СССР, каждая из которых способна пополнить ваш бюджет на несколько десятков, а то и тысяч рублей.

50 копеек 1958 года: редкость за 180 тысяч





1958 год оказался роковым для большей части тиража монеты — он был уничтожен, оставив после себя лишь немногие экземпляры. Это делает каждую найденную монету настоящим кладом. Историки и нумизматы до сих пор спорят о причинах такого массового уничтожения. Но одно ясно точно — если у вас есть такая монета, вы можете её продать хоть за 180 тысяч рублей!

15 копеек 1958 года: маленькая монета с большим значением

Какие монеты времён СССР можно дорого продать? Фото © coinsplanet.ru

Монета в 15 копеек того же года делит судьбу со своей "старшей сестрой" — большинство тиража также было уничтожено. Это обстоятельство превращает каждый оставшийся экземпляр в настоящую находку для коллекционера. Стоимость такой монеты варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, в зависимости от состояния.

5 копеек 1958 года: уникальность в деталях за 100 тысяч





Монета в 5 копеек выделяется на фоне других своим дизайном — на обороте крупно изображён герб СССР и, что интересно, без какого-либо текста на ленте. Эта особенность выделяет её среди других выпусков того времени. Стоимость монеты начинается от 80 тысяч рублей.

2 копейки 1927 года: взгляд в прошлое





В период с 1924-го по 1927 год тиражи монет были особенно низкими. Поэтому найти монету в 2 копейки 1927 года — это настоящая удача, которая легко вас обогатит. Стоимость может достигать 100 тысяч рублей, особенно если у неё состояние хорошее.

2 копейки 1925 года: символ эпохи за 60 тысяч





Заканчивает наш список монета в 2 копейки 1925 года. Она символизирует начальный период Советского Союза, отражая его идеалы и надежды. На аверсе монеты изображён герб СССР с семью лентами и легендарный призыв: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СССР". Это делает монету не только ценным коллекционным объектом, но и важным историческим артефактом. Ценители истории готовы платить за такую монету от 60 тысяч рублей.