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2 марта, 12:00

5 редких монет времён СССР, которые с лёгкостью сделают из вас богачей

В вашей кладовке может скрываться настоящее сокровище! Собрали несколько монет времён Советского Союза, которые сейчас с руками отрывают коллекционеры. Пришло время узнать, как можно легко заработать.

Монеты — не только средство платежа, но и свидетели эпох… Которые можно конвертировать в ещё большее количество средств для платежа! Рассмотрим пять редких монет времён СССР, каждая из которых способна пополнить ваш бюджет на несколько десятков, а то и тысяч рублей.

50 копеек 1958 года: редкость за 180 тысяч

  • Фото © Avito
    Фото © Avito
  • Фото © Avito
    Фото © Avito

Фото © Avito

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1958 год оказался роковым для большей части тиража монеты — он был уничтожен, оставив после себя лишь немногие экземпляры. Это делает каждую найденную монету настоящим кладом. Историки и нумизматы до сих пор спорят о причинах такого массового уничтожения. Но одно ясно точно — если у вас есть такая монета, вы можете её продать хоть за 180 тысяч рублей!

15 копеек 1958 года: маленькая монета с большим значением

Какие монеты времён СССР можно дорого продать? Фото © coinsplanet.ru

Какие монеты времён СССР можно дорого продать? Фото © coinsplanet.ru

Монета в 15 копеек того же года делит судьбу со своей "старшей сестрой" — большинство тиража также было уничтожено. Это обстоятельство превращает каждый оставшийся экземпляр в настоящую находку для коллекционера. Стоимость такой монеты варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, в зависимости от состояния.

5 копеек 1958 года: уникальность в деталях за 100 тысяч

  • Фото © Avito
    Фото © Avito
  • Фото © Avito
    Фото © Avito

Фото © Avito

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Монета в 5 копеек выделяется на фоне других своим дизайном — на обороте крупно изображён герб СССР и, что интересно, без какого-либо текста на ленте. Эта особенность выделяет её среди других выпусков того времени. Стоимость монеты начинается от 80 тысяч рублей.

2 копейки 1927 года: взгляд в прошлое

  • Фото © Avito
    Фото © Avito
  • Фото © Avito
    Фото © Avito

Фото © Avito

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В период с 1924-го по 1927 год тиражи монет были особенно низкими. Поэтому найти монету в 2 копейки 1927 года — это настоящая удача, которая легко вас обогатит. Стоимость может достигать 100 тысяч рублей, особенно если у неё состояние хорошее.

2 копейки 1925 года: символ эпохи за 60 тысяч

  • Фото © Avito
    Фото © Avito
  • Фото © Avito
    Фото © Avito

Фото © Avito

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Заканчивает наш список монета в 2 копейки 1925 года. Она символизирует начальный период Советского Союза, отражая его идеалы и надежды. На аверсе монеты изображён герб СССР с семью лентами и легендарный призыв: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СССР". Это делает монету не только ценным коллекционным объектом, но и важным историческим артефактом. Ценители истории готовы платить за такую монету от 60 тысяч рублей.

Эти монеты — не просто кусочки металла. Это живые свидетельства исторической эпохи, отражающие её культуру, экономику и политику. Если у вас дома есть старые монеты, возможно, пришло время изучить эти залежи. Вдруг среди них окажется одна из этих редкостей?

7 продуктов из СССР, которые для нас норма, а в остальном мире о таких чудесах и не слыхивали
7 продуктов из СССР, которые для нас норма, а в остальном мире о таких чудесах и не слыхивали
Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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