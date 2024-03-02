Россиянка полезла снимать кота с дерева, а в итоге пришлось спасать её саму
В Щёлкове спасатели сняли с берёзы кота и девушку, которая хотела его достать
Кадры спасения застрявших на дереве девушки и кота. Обложка © VK / Типичное Щёлково
В подмосковном Щёлкове девушка полезла спасать кота с берёзы. Однако слезть она не смогла, и в итоге пришлось вызывать спасателей. Об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы, которые также опубликовали видео с места.
В подмосковном Щёлкове девушка полезла спасать кота с дерева, а в итоге пришлось спускать обоих. Видео © VK / Типичное Щёлково
На кадрах видно, что спасительница застряла на дереве, у неё и кота никак не получалось слезть с него. К счастью, закончилось всё благополучно — приехавшие на место спасатели с помощью автовышки успешно спустили обоих. Обошлось без пострадавших — и девушка, и её четвероногий друг отделались лишь лёгким испугом.
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