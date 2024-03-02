"Клоунаду тут сделали!": Жительница Еревана разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников
В Ереване женщина разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников
В Ереване местная жительница разгромила стихийный мемориал Алексею Навальному*, созданный релокантами. Женщина сорвала несколько портретов блогера прямо на глазах у его сторонников и посоветовала всем собравшимся любить свою страну, а "не устраивать тут клоунаду".
Жительница Еревана разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников. Видео © Telegram / Параллель Z
"Мы Россию любим! Родину свою надо любить! <...> Клоунаду тут сделали!" — кричала женщина.
Сторонники Навального* в свою очередь заявили, что пожалуются в полицию, и на прощание пожелали незнакомке "всего плохого".
Накануне, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве состоялись похороны Навального*. Напомним, он умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти Навального* так и не смогли.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Кадр из видео Telegram / Параллель Z