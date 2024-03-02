Регион

Уведомления отключены

2 марта, 11:25

"Клоунаду тут сделали!": Жительница Еревана разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников

В Ереване женщина разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников

В Ереване местная жительница разгромила стихийный мемориал Алексею Навальному*, созданный релокантами. Женщина сорвала несколько портретов блогера прямо на глазах у его сторонников и посоветовала всем собравшимся любить свою страну, а "не устраивать тут клоунаду".

Жительница Еревана разгромила мемориал Навальному* на глазах у его сторонников. Видео © Telegram / Параллель Z

"Мы Россию любим! Родину свою надо любить! <...> Клоунаду тут сделали!" — кричала женщина.

Сторонники Навального* в свою очередь заявили, что пожалуются в полицию, и на прощание пожелали незнакомке "всего плохого".

Накануне, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве состоялись похороны Навального*. Напомним, он умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти Навального* так и не смогли.

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Параллель Z

Наталья Исакова
  • Новости
  • Армения
  • Алексей Навальный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров