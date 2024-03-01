Регион

Уведомления отключены

1 марта, 13:20
4648

В Москве похоронили Алексея Навального*

Портреты Навального* у людей на прощании в Москве. Фото © Life.ru

Портреты Навального* у людей на прощании в Москве. Фото © Life.ru

Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Ранее днём в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" состоялось отпевание.

Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Видео © Life.ru

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Алексей Навальный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров