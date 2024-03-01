В Москве похоронили Алексея Навального*
Портреты Навального* у людей на прощании в Москве. Фото © Life.ru
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Ранее днём в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" состоялось отпевание.
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Видео © Life.ru
Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.