Калининградский зоопарк показал процедуру взвешивания нахального детёныша муравьеда

Сотрудники Калининградского зоопарка поделились деталями процедуры взвешивания малыша-муравьеда, который появился на свет около месяца назад. Оказалось, это целая история, учитывая характер зверёнка, целеустремленность и даже нахальство. Детёныш муравьеда пытался отчаянно сражаться с людьми за право сползти с весов, но, как заметили в зоопарке, всё равно был "побеждён, осмотрен и обласкан". За неделю парень наел целых 210 граммов.

В Калининградском зоопарке показали процедуру взвешивания детёныша муравьеда. Видео © Telegram / Калининградский зоопарк

Как взвесить детёныша муравьеда (инструкция от Калининградского зоопарка):

отвлеките маму-муравьеда вкусной едой;

аккуратно снимите детёныша-муравьеда с маминой спины;

положите малыша на свёрнутый валиком плед;

произведите взвешивание;

убедитесь, что мама-муравьед продолжает есть;

верните детёныша ей на спину;

готово, вы великолепны!

Малыш появился на свет 11 февраля у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер. Новорождённый еженедельно прибавляет в весе 200–300 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды, как правило, проводят, крепко держась за мамину спину. Однако калининградский детёныш уже делает уверенные попытки передвигаться самостоятельно.