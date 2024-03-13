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13 марта, 15:28

Калининградский зоопарк показал процедуру взвешивания нахального детёныша муравьеда

Сотрудники Калининградского зоопарка поделились деталями процедуры взвешивания малыша-муравьеда, который появился на свет около месяца назад. Оказалось, это целая история, учитывая характер зверёнка, целеустремленность и даже нахальство. Детёныш муравьеда пытался отчаянно сражаться с людьми за право сползти с весов, но, как заметили в зоопарке, всё равно был "побеждён, осмотрен и обласкан". За неделю парень наел целых 210 граммов.

В Калининградском зоопарке показали процедуру взвешивания детёныша муравьеда. Видео © Telegram / Калининградский зоопарк

Как взвесить детёныша муравьеда (инструкция от Калининградского зоопарка):

  • отвлеките маму-муравьеда вкусной едой;
  • аккуратно снимите детёныша-муравьеда с маминой спины;
  • положите малыша на свёрнутый валиком плед;
  • произведите взвешивание;
  • убедитесь, что мама-муравьед продолжает есть;
  • верните детёныша ей на спину;
  • готово, вы великолепны!

Малыш появился на свет 11 февраля у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер. Новорождённый еженедельно прибавляет в весе 200–300 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды, как правило, проводят, крепко держась за мамину спину. Однако калининградский детёныш уже делает уверенные попытки передвигаться самостоятельно.

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А ранее Life.ru рассказал, как манул Тимофей уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру. Зимой вес этого хищного млекопитающего из семейства кошачьих достигал семи килограммов, а сейчас не превышает и пяти.

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Telegram / Калининградский зоопарк

Марина Калегина
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