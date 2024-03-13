Калининградский зоопарк показал процедуру взвешивания нахального детёныша муравьеда
Сотрудники Калининградского зоопарка поделились деталями процедуры взвешивания малыша-муравьеда, который появился на свет около месяца назад. Оказалось, это целая история, учитывая характер зверёнка, целеустремленность и даже нахальство. Детёныш муравьеда пытался отчаянно сражаться с людьми за право сползти с весов, но, как заметили в зоопарке, всё равно был "побеждён, осмотрен и обласкан". За неделю парень наел целых 210 граммов.
В Калининградском зоопарке показали процедуру взвешивания детёныша муравьеда. Видео © Telegram / Калининградский зоопарк
Как взвесить детёныша муравьеда (инструкция от Калининградского зоопарка):
- отвлеките маму-муравьеда вкусной едой;
- аккуратно снимите детёныша-муравьеда с маминой спины;
- положите малыша на свёрнутый валиком плед;
- произведите взвешивание;
- убедитесь, что мама-муравьед продолжает есть;
- верните детёныша ей на спину;
- готово, вы великолепны!
Малыш появился на свет 11 февраля у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер. Новорождённый еженедельно прибавляет в весе 200–300 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды, как правило, проводят, крепко держась за мамину спину. Однако калининградский детёныш уже делает уверенные попытки передвигаться самостоятельно.
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