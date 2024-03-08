Мнили себя элитой, но потерпели крах: 8 звёзд, про которых сегодня все забыли

За всю историю отечественной эстрады было много актёров и певцов, которые считались нереально популярными, а потом сдулись. Одним из них не хватило креатива, чтобы удержаться на плаву, другие выпускали однотипные песни. Третьи настолько часто "мозолили глаза" на экранах, что зрители от них просто устали. Про каких восьмерых российских звёзд все забыли после триумфа?

1. Певец Дима Билан

Дима Билан отошёл от карьеры музыканта и поэтому растратил популярность. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

42-летний певец был нереально популярен в России и даже в других странах мира в середине 2010-х. Билан стал суперзвездой сразу, как занял второе место на "Евровидении" с композицией Never Let You Go в 2006 году. Затем в 2008-м он блистал второй раз и даже победил в песенном конкурсе с композицией Believe. После этого триумфа карьера пошла в гору. В России его песни звучали буквально "из каждого утюга".

Но с 2012-го по 2021 год Билан слегка отошёл от карьеры певца, поскольку был наставником в шоу "Голос". Из-за частичного отказа от сольной карьеры и выпуска новых треков популярность исполнителя начала угасать. В 2020-м певец выпустил новый альбом, но он никому не был интересен. На концерты исполнителя приходят только его старые фанаты.

2. Актёр Борис Смолкин

Борис Смолкин играл в кино и сериалах, но переплюнуть успех "Моей прекрасной няни" не смог. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Дворецкий Константин из культового и нереально популярного в России сериала "Моя прекрасная няня" построил довольно достойную карьеру на больших экранах. Он играл в фильмах и сериалах с 1967 года и снимается в проектах даже сейчас.

Но, к сожалению для Смолкина, единственная яркая роль, по которой его запомнили, — именно дворецкий Константин. После того как "Моя прекрасная няня" закончилась в 2008 году, у артиста были и другие работы, но о них большинство россиян не слышали.

3. Певица Zivert

Zivert сейчас не такая популярная, как раньше. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Музыкальная исполнительница Юлия Зиверт впервые прославилась в 2017 году. Затем она начала набирать популярность и уже в 2018-м стала новой российской суперзвездой. Легендарный трек Life звучал в большинстве ресторанов страны и был в плейлисте у всей молодёжи.

В 2019 году Zivert победила на премии Муз-ТВ и Ru TV в номинациях "Прорыв года", но уже в 2020-м её популярность начала угасать. Сейчас Юлия особо нигде не светится, и за её жизнью мало кто следит.

4. Певица Вера Брежнева

Вера Брежнева лишилась слушателей после отъезда из России. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известную исполнительницу с украинскими корнями в России обожали. Жители страны слушали её песни, а режиссёры регулярно приглашали на съёмки в кино, сериалы. Песни у Брежневой действительно были красивыми. Многие из них постоянно попадали в чарты, звучали в кафе и ресторанах по всей стране.

Но после 24 февраля 2022 года Брежнева решила совершить опрометчивый поступок и уехала из России. Жители страны певице, которая кормилась из их карманов столько лет, предательства не простили и перестали её слушать. В результате Вера осталась и без своих заоблачных гонораров и концертов.

5. Актёр Александр Петров

Александр Петров пытается покорить США, но пока безуспешно. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Всероссийской популярности артист добился благодаря роли полицейского Гриши Измайлова в известном сериале "Полицейский с Рублёвки". Его аккаунты в соцсетях начали ежедневно пополняться десятками тысяч новых подписчиков, а от приглашений сняться в кино не было отбоя.

Но Петров неправильно воспринял возросшую популярность. Решив, что всероссийского признания ему мало, он решил поехать покорять Голливуд, причём сделал это на пике своей актёрской карьеры.

В результате актёр лишился всего. В России с ним перестали выходить сериалы и фильмы, и зрители потеряли к нему интерес. При этом Голливуд Петрову покорить пока не удалось.

6. Актриса Саша Бортич

Саша Бортич не смогла удержаться на плаву после "Полицейского с Рублёвки". Фото © ТАСС / Александр Щербак

Бортич, как и Петров, стала нереально популярной после участия в сериале "Полицейский с Рублёвки". Там она сыграла роль Вероники Измайловой, младшей сестры Гриши. Миллионы мужчин-россиян сразу влюбились в стройную блондинку на мотоцикле, у которой ещё и забавное чувство юмора.

Многие поклонники думали, что после триумфа в сериале "Полицейский с Рублёвки" Бортич будет хайпить и дальше, снимаясь в новых проектах. Но популярность долго не продержалась. Из известных проектов, в которых она участвовала после "Полицейского с Рублёвки", — только "Холоп" и "Я худею". Также у Бортич было много других фильмов, но повторить свой первый триумф она не смогла. К тому же актрисе принадлежит много оппозиционных высказываний, что тоже отвернуло от неё фанатов.

7. Актёр Василий Степанов

Актёр Василий Степанов был красивым, но вновь обрести популярность не смог. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В карьере 38-летнего российского актёра был только один действительно популярный проект — "Обитаемый остров". Там Степанов сыграл ключевую роль — Максима Каммерера.

Помимо хорошей актёрской игры Василий был наделён нереальной красотой и голубыми глазами. Казалось бы, дальнейшего успеха не избежать и артист должен был стать новым секс-символом России. Но первый триумф он реализовать не смог, да и новых ролей было немного.

8. Актёр Константин Крюков

У Константина Крюкова был только один более-менее известный проект после успеха в "9 роте". Фото © ТАСС / Александр Щербак

Первым проектом артиста был легендарный фильм "9 рота". Там он играл роль рядового Петровского. К сожалению для Константина, картина стала пиком его карьеры. С 2005 года Крюков каждый год играл в разных фильмах и сериалах, но большинство россиян о них даже не слышали. Единственный более-менее популярный проект с его участием — сериал "Открытый брак". Но артист суперзвездой после триумфа не стал.