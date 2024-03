Мнили себя элитой, но потерпели крах: 8 звёзд, про которых сегодня все забыли

1. Певец Дима Билан

42-летний певец был нереально популярен в России и даже в других странах мира в середине 2010-х. Билан стал суперзвездой сразу, как занял второе место на "Евровидении" с композицией Never Let You Go в 2006 году. Затем в 2008-м он блистал второй раз и даже победил в песенном конкурсе с композицией Believe. После этого триумфа карьера пошла в гору. В России его песни звучали буквально "из каждого утюга".