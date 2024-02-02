Желание есть, а предложений — нет: 7 российских актёров, которым Голливуд обломал крылья Многим нашим актёрам не хватает признания только лишь в РФ, и они едут покорять Голливуд. Но добиться там успеха ни у кого из героев подборки так и не получилось. Рассказываем, какие семь отечественных звёзд облажались на Западе. 2 февраля, 16:30 Кого из отечественных актёров не принял Голливуд? Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Фадеичев, Вадим Тараканов

Голливуд манит многих российских звёзд. Но оно и понятно: кто откажется от многомиллионных гонораров в долларах, мировой известности и возможности постоять на красной дорожке с гениями актёрского искусства? Вот только на деле оказывается, что россиян в США и в других странах Запада никто не ждёт. Да и большинство отечественных звёзд по уровню таланта до мировых явно не дотягивают. Кто же пополнил список разбивших лоб об американскую мечту?

1. Дмитрий Шаракоис

Актёры, уехавшие из России, почти всегда прогорают. Как не получилось покорить Голливуд у Шаракоиса. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Звезда "Интернов" решил покорять Запад не сразу, а обходными путями. В далёком 2018 году он поехал в Великобританию, чтобы попытать удачу там. Однако, как оказалось, англичане талант актёра не оценили. Найти роль в кино и сериалах Шаракоис не может, поэтому пока вынужден зарабатывать на обычной работе и вести видеоблог.

2. Наталья Негода

Наталья Негода хотела стать звездой в США, но не вышло. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актриса была одной из самых известных в Советском Союзе. В 1988 году состоялась премьера фильма "Маленькая Вера", благодаря которому артистка обрела известность во всей стране. Многие даже нарекли её отечественным "секс-символом".

Видимо, Негода считала, что и в Соединённых Штатах её красоту оценят, поэтому и уехала туда. Актриса задержалась в США на 17 лет, но американскую мечту осуществить так и не смогла. Наталью позвали сниматься всего в четыре картины, да и то на несущественные роли. Позже она вернулась в Москву, где живёт и сейчас.

3. Наталья Андрейченко

Какие актёры уехали из России: Наталья Андрейченко. Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Артистка отправилась покорять Соединённые Штаты практически сразу после того, как раскололся Советский Союз. США стали её домом на дальнейшие 15 лет. Однако стать популярной в стране женщина не смогла. Позднее Наталья Андрейченко даже приезжала в Россию, чтобы возобновить карьеру на родине, но не задалось. Артистке пришлось вновь покинуть страну, переехав в Мексику. Там она живёт и сейчас.

4. Александр Петров

Секс-символ и предел мечтаний многих дам Александр Петров тоже пробовал покорять Голливуд. Фото © ТАСС / Landmark Media / IMAGO

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Александр Петров всегда грезил о Голливуде. Поэтому с 2019 года активно пробовался на роли за рубежом. Однако в 2021 заявил, что планирует принимать участие только в крупных проектах, в которых ему предложат большую роль. Таковым, видимо, стал фильм "Дворец", вышедший в 2023. В нём Петров сыграл вместе с легендарным Микки Рурком. Однако пользователи Сети с негативом восприняли фильм, да и западные критики поставили ему низкие оценки.

Судя по тому что после этого проекта Петрова уже давно не было видно на экранах, он, скорее всего, добиться успеха на Западе не смог. Да и в отечественных проектах его нет, поэтому можно сделать предположение, что актёр после переезда потерял всё. Хотя после триумфа "Полицейского с Рублёвки" мог бы "рвать" отечественный кинематограф и дальше.

5. Сергей Горобченко

Список актёров, уехавших из России, пополнялся даже очень популярными артистами: Сергей Горобченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Один из главных персонажей "Бумера" не хотел останавливаться на достигнутом после успеха сериала — и тоже решил попробовать себя в Голливуде. Актёр даже пытался участвовать в проектах и в США, и в России. Однако предложений со стороны американцев поступало мало и Горобченко решил остаться жить в РФ. Сейчас актёр активно поддерживает СВО и продолжает работать на родине.

6. Лянка Грыу

Актриса Лянка Грыу не смогла стать новой Эммой Уотсон. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Звезду в лицо знала вся страна. Артистка обрела популярность благодаря участию в нескольких известных проектах, в том числе в "Возвращении мушкетёров" и сериале "Барвиха". Однако в 2015 году на гребне успеха Лянка Грыу решила поменять место жительства, отправившись в Соединённые Штаты.

Там актриса учила английский язык, пробовалась на новые роли и даже смогла поучаствовать в небольшом эпизоде известного сериала про советских шпионов "Американцы". Больших ролей у Грыу в Соединённых Штатах сейчас нет, но тем не менее она продолжает жить в США.

7. Михаил Горевой

Многие российские актёры, уехавшие из РФ, вернулись обратно: Михаил Горевой. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Это первый актёр-мигрант, который менял место жительства два раза. В 1990-х Михаил играл в театре. Однако из-за кризиса он со своей семьёй переехал в Соединённые Штаты. Там Горевому удалось освоить новый язык, найти хорошую работу и даже купить имущество. Но затем актёра начало тянуть обратно в Россию — и он вернулся в страну. Здесь Михаил Горевой стал востребованным персонажем в кино и фильмах.

Ранее Лайф писал о том, как сложилась судьба актёров сериала "Клон" и как они выглядят сейчас. Эти звёзды были действительно легендами, покорившими не только Запад, но и весь мир. Но прошло уже более 20 лет с эфира — как наши любимые актёры выглядят сегодня?

Авторы Никита Фартов