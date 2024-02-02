"Сильно изменился": Психолог раскрыл, что будет с Ефремовым после освобождения

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, весной может выйти по условно-досрочному освобождению. Как правило, после освобождения из тюрьмы людям требуется социальная и психологическая адаптация. Ефремову вернуться к прежней жизни помогут друзья, считает психолог Артур Вафин.

"[Австрийский психиатр] Виктор Франкл — человек, который прошёл нацистский концлагерь, писал, что в заключении важно не потерять себя. Другое дело, что случай Ефремова — если не про потерю себя, то про изменение той части личности, которая отвечает за пьянки и дебоши. Задача тюрьмы в этом случае — перевоспитание", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, общество хочет, чтобы артист "перевоспитался", в частности не садился больше за руль пьяным. Судя по публикациям в СМИ, Ефремов сильно изменился, отметил психолог. Вафин добавил, что друзья не отвернулись от артиста, поэтому помогут ему.

О том, что места лишения свободы сильно трансформируют личность, рассказала и адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая. Она подчеркнула, что за решёткой человек разучивается принимать решения и перестаёт понимать, что можно и что нельзя. Кроме того, эксперт напомнила, что Ефремов может подать заявку на условно-досрочное освобождение и подобные ходатайства зачастую удовлетворяют.

"Ему дают возможность вернуться в условия, где сохраняются понятные и чёткие правила. Влияние богатства и известности на возможный последующий рецидив не установлено", — заметила Зарецкая.

Как сообщал LIFE.ru, 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд тогда приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого Ефремов решил поменять адвоката, а на его прежнего защитника — Эльмана Пашаева — обрушился шквал критики, его лишили адвокатского статуса.