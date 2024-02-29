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6 звёздных женщин, красоту которых можно смыть вместе с косметикой

Многие российские звёзды пытаются скрыть свою неидеальную внешность в Интернете с помощью фотошопа и тонн косметики. Life.ru рассказывает о светских львицах, которые ужасно выглядят без мейкапа.

29 февраля, 15:30
Какие знаменитости без макияжа теряют свою красоту? Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Сергей Карпухин

Какие знаменитости без макияжа теряют свою красоту? Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Сергей Карпухин

Каждая девушка стремится показать себя в Сети с лучшей стороны. Но одни дамы знают меру, а другие наносят на лицо тонну косметики и часами сидят над фотошопом своих снимков. Этим балуются и российские звёздные дамы. Красоту каких светских львиц можно смыть вместе с косметикой?

1. Блогер Виктория Боня

Виктория Боня без косметики выглядит опухшей и старой. Фото © ТАСС / АР / Mohammed Badra, © YouTube / Вопрос ребром

Виктория Боня без косметики выглядит опухшей и старой. Фото © ТАСС / АР / Mohammed Badra, © YouTube / Вопрос ребром

44-летняя светская львица каждый день радует подписчиков контентом. Она примеряет новую одежду, записывает истории и ведёт себя очень уверенно. Подписчикам Бони хочется верить, что звезда выглядит идеально. Им кажется, что на её лице действительно нет ни морщин, ни каких-либо других изъянов.

Но, к сожалению, идеальный внешний вид у блогера есть только в Сети. Когда Виктория приходит на какие-то интервью, оказывается, что её реальная внешность кардинально отличается. Например, на шоу рэпера Басты "Вопрос ребром" блогер выглядела не так идеально, как в своих социальных сетях.

2. Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова лишается красоты, как только косметика сходит с её лица. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Анастасия Волочкова лишается красоты, как только косметика сходит с её лица. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Любительница скандалов и фрик-блогер старается выглядеть идеально, несмотря на свой возраст: ей 48 лет. А ещё она качественно обрабатывает фотографии, поэтому по ним и не скажешь, что ей скоро будет 50.

Однако Волочкову подозревают в злоупотреблении горячительными напитками, что плохо сказывается на её коже. Поэтому, когда в Сети появляются реальные фотографии и видео с балериной, видно, что вместе с косметикой уходит и её красота.

3. Телеведущая Лера Кудрявцева

У Леры Кудрявцевой появляются морщины, когда она недостаточно сильно накрашена. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © YouTube / Алёна, блин!

У Леры Кудрявцевой появляются морщины, когда она недостаточно сильно накрашена. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © YouTube / Алёна, блин!

52-летняя звезда — один из секс-символов российского бомонда. Светская львица была завидной женщиной для многих мужчин всего несколько лет назад. Кудрявцеву полюбили за стройную фигуру и милое лицо. Но многие фанаты артистки были шокированы, когда узнали, что главные виновники её красоты — фотошоп и тонна макияжа.

Интервью ютуб-каналу "Алёна, блин!" Кудрявцева давала не в лучшей своей форме. На лбу у неё были заметны морщины, а на коже — куча неровностей и морщинок.

4. Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова без косметики выглядит несуразно. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © YouTube / Ольга Бузова

Ольга Бузова без косметики выглядит несуразно. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © YouTube / Ольга Бузова

38-летняя девушка часто надевает вызывающую, эпатажную одежду, записывает сторис подписчикам и говорит, что любит себя. Но по поводу внешности артистки у россиян всегда были вопросы. На крупных мероприятиях Бузова часто "при параде". Она накрашена настолько сильно, что не видно ни морщин, ни неровностей на коже. Однако в обычной жизни артистка выглядит совсем по-другому.

Бузова показала свою неидеальную внешность сама, выложив на официальный канал backstage-видео с трёх шоу. На записи видно, что без мейкапа артистка выглядит слегка опухшей, у неё определённо есть морщины и не совсем ровные брови. Лицо и вовсе выглядит бледным.

5. Певица Елена Ваенга

Елена Ваенга без косметики пришла на одно интервью. Фото © ТАСС / Софья Сандурская, © YouTube / Макарена

Елена Ваенга без косметики пришла на одно интервью. Фото © ТАСС / Софья Сандурская, © YouTube / Макарена

47-летняя певица никогда не пыталась казаться идеальной, поскольку это не положено ей по роду деятельности — она представительница русского шансона. Тем не менее благодаря качественным фотографиям, макияжу и фотошопу она казалась очень красивой. Но в жизни артистка выглядит хуже, чем в Интернете. Без мейкапа у неё бледное лицо и синяки под глазами.

6. Певица Анна Седокова

Когда Анна Седокова использует минимум косметики, заметны проблемы с кожей. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © YouTube / Жара TV

Когда Анна Седокова использует минимум косметики, заметны проблемы с кожей. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © YouTube / Жара TV

41-летнюю артистку запомнили благодаря тому, что она была в составе музыкальной группы "ВИА Гра". Всего несколько лет назад все российские мужчины мечтали пойти на свидание с этой девушкой. Многие удивляются, как Седоковой удаётся выглядеть так хорошо в 41 год. Всё дело в хорошем макияже и отличных навыках фотошопа.

Когда косметики на лице мало, девушка выглядит совсем иначе. В одном из интервью телеканалу у певицы были заметны морщины на лбу и неровная кожа на щеках. Ведь фильтры для реальности ещё пока не придумали...

Один раз в четыре года: Почему 29 февраля считается не только особенно мистической, но и опасной датой
Один раз в четыре года: Почему 29 февраля считается не только особенно мистической, но и опасной датой
Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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