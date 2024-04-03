Худощавые — мимо: Вот какие женщины на самом деле были эталоном красоты в СССР

В СССР красота женщины оценивалась в соответствии с идеалами социалистического реализма и считалась неотделимой от её общественной полезности. Таким образом, внешность, считавшаяся привлекательной для мужчин, включала в себя черты, отражающие физическую и духовную силу, здоровье, трудолюбие и молодость.

Образ советской женщины — красивой и уверенной в себе — обычно ассоциировался с высоким ростом, пропорциональной фигурой, прямой осанкой, светлой кожей, длинными волосами и здоровым румянцем. Черты лица должны были быть правильными: с высокими скулами, большими глазами и длинными ресницами. В моде были скромные, но ухоженные губы и аккуратный нос.

Каноны женской красоты в СССР: какие женщины считались привлекательными? Фото © ТАСС / Созинов Виталий, Трепетов Борис

В целом образ советской красавицы включал здоровую, спортивную и активную женщину, которая обладала правильными чертами лица, была уверенной и жизнерадостной. То есть во времена СССР мужчины скорее с сочувствием смотрели на девушек, кто весил от силы 50 килограммов. Такая "костлявость" вызывала у многих жалость и желание девушку откормить. Ведь, по канонам социалистического государства, в каждой "нормальной" для времени СССР ячейке общества должны были быть дети. А как тростинка могла выносить здоровых наследников?

В Советском Союзе, который достаточно часто переживал времена голода и дефицита, считали, что по-настоящему красивая женщина не может быть худой. Ей нужны крепкие ноги и руки, здоровый румянец, мягкий животик и пышная грудь. Чтобы посмотреть на девицу и с гордостью сказать: "Ну, красавица! Кровь с молоком!"

Вот какие на самом деле женщины были "красивыми" во времена Советского Союза. Любовь Орлова / Фото © Kinopoisk