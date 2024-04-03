Прохор Шаляпин составил завещание, чтобы его имущество не досталось брату

Для 40-летнего музыканта Прохора Шаляпина важно, чтобы его имущество не досталось двоюродному брату, поэтому он уже составил завещание. Артист добавил, что надеется, что у него будет много детей, которым он оставит свои богатства, и признался, что вовсю над этим работает.

"У мамы есть брат родной, они в очень плохих отношениях. Сергей Иванович — её родной брат, а его сын Павел — мой двоюродный брат. Главное, чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня. Это самое главное. А так я надеюсь, что у меня будет много детей и будет кому что наследовать. Я работаю над этим", — рассказал певец в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, Шаляпин намекнул, что уже начал откладывать деньги на похороны. Он считает, что каждый должен, несмотря на возраст, откладывать деньги на чёрный день или достойную старость.

"Это просто стыдно, когда человек работает, пашет, известный, и у него нет денег на похороны", — возмутился певец.