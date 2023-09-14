Российский певец Прохор Шаляпин заявил о готовности отправиться на спецоперацию для защиты Родины в случае объявления всеобщей мобилизации. Он заявил Лайфу, что, если не будет России, не будет всего мира, напомнив про ту самую "красную кнопку".

Прохор Шаляпин о мобилизации и СВО. Видео © LIFE

"Всеобщая мобилизация — все пойдём. И я, вот в этом розовом костюме, в том числе. Но не надо над нами издеваться, над артистами, выставляя на потеху. Давайте сначала пойдут дети чиновников, потом артисты и вся страна в том числе", — обозначил свою позицию исполнитель.

Певец подчеркнул, что все россияне будут вынуждены защищать свою страну, если встанет вопрос общей безопасности. Более того, он считает, что если не будет России, то и всего мира тоже. В этом он солидарен с Дмитрием Медведевым, чьим большим фанатом является и чьи рассуждения о применении "красной кнопки" полностью разделяет.

"Поэтому я смело могу сказать: не будет России — не будет всего мира. А если надо будет защищать страну, все пойдём защищать. Но ещё раз: я обозначил свою позицию, как это должно происходить. А что касается меня, то я музыкой всю жизнь занимался, у меня даже военной кафедры не было, но при всеобщей мобилизации должны пойти все, и ты в том числе", — подытожил Шаляпин.