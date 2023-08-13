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13 августа, 12:50

Прохор Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову святейшими людьми шоу-бизнеса

<p>Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, жена Джигурды Марина Анисина и Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official</p>

Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, жена Джигурды Марина Анисина и Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official

Прохор Шаляпин назвал себя, Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду "самыми святыми" людьми шоу-бизнеса. По словам певца, ворота в рай перед ними откроются сразу.

"Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придём к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!" сказал он в интервью YouTube-каналу "PROжизнь".

Артист отметил, что восхищается балериной, так как она не пытается казаться тем, кем не является. Причём российская эстрада, считает он, доверху полна "злыми ведьмами" или мужчинами-артистами, ненавидящими своих коллег.

Причина тому, считает Шаляпин, зависть старшего поколения возрасту младшего: они "получили все награды, спели все песни" и, постарев, начинают всех ненавидеть, делая "дьявольские вещи". Певец подчеркнул, что время невозможно удержать и необходимо уметь уступать.

Резко бросившая пить Волочкова предложила Прохору Шаляпину пожениться, назвав их "такой красивой парой"

Резко бросившая пить Волочкова предложила Прохору Шаляпину пожениться, назвав их "такой красивой парой"

Кстати, недавно Анастасия Волочкова решила хайпануть и устроила фотосессию в образе куклы Барби. Впрочем, старания балерины оценили не все и в комментариях можно увидеть много критики.

Матвей Константинов
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