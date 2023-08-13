Прохор Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову святейшими людьми шоу-бизнеса
Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, жена Джигурды Марина Анисина и Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official
Прохор Шаляпин назвал себя, Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду "самыми святыми" людьми шоу-бизнеса. По словам певца, ворота в рай перед ними откроются сразу.
"Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придём к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!" — сказал он в интервью YouTube-каналу "PROжизнь".
Артист отметил, что восхищается балериной, так как она не пытается казаться тем, кем не является. Причём российская эстрада, считает он, доверху полна "злыми ведьмами" или мужчинами-артистами, ненавидящими своих коллег.
Причина тому, считает Шаляпин, зависть старшего поколения возрасту младшего: они "получили все награды, спели все песни" и, постарев, начинают всех ненавидеть, делая "дьявольские вещи". Певец подчеркнул, что время невозможно удержать и необходимо уметь уступать.
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Кстати, недавно Анастасия Волочкова решила хайпануть и устроила фотосессию в образе куклы Барби. Впрочем, старания балерины оценили не все и в комментариях можно увидеть много критики.