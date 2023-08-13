Прохор Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову святейшими людьми шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин назвал себя, Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду "самыми святыми" людьми шоу-бизнеса. По словам певца, ворота в рай перед ними откроются сразу.

"Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придём к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!" — сказал он в интервью YouTube-каналу "PROжизнь".

Артист отметил, что восхищается балериной, так как она не пытается казаться тем, кем не является. Причём российская эстрада, считает он, доверху полна "злыми ведьмами" или мужчинами-артистами, ненавидящими своих коллег.

Причина тому, считает Шаляпин, зависть старшего поколения возрасту младшего: они "получили все награды, спели все песни" и, постарев, начинают всех ненавидеть, делая "дьявольские вещи". Певец подчеркнул, что время невозможно удержать и необходимо уметь уступать.