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1 марта, 02:35

Прохор Шаляпин назвал Волочкову доброй и очень ранимой, но обросшей бронёй

Певец Прохор Шаляпин и балерина Анастасия Волочкова. Обложка © VK / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин и балерина Анастасия Волочкова. Обложка © VK / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин признался, что у него сложились очень хорошие, тёплые отношения с балериной Анастасией Волочковой. Как артист рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс", они всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Он признался, что гордится дружбой с Волочковой, и назвал её доброй, искренней, непосредственной и очень ранимой. Кроме того, он считает, что у неё можно многому поучиться.

"Но при этом Анастасия невероятно сильный человек, талантливый, который прошёл через много трудностей и оброс бронёй", — охарактеризовал балерину Шаляпин.

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А ранее певец заступился за Анастасию Волочкову, которую осудили за откровенное видео с домашними танцами с актёром Никитой Джигурдой. По его словам, это домашнее видео и распространение его третьим лицом — вторжение в частную жизнь, как это было и в случае с футболистом Артёмом Дзюбой.

Лариса Сафронова
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