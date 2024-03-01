Прохор Шаляпин назвал Волочкову доброй и очень ранимой, но обросшей бронёй

Певец Прохор Шаляпин признался, что у него сложились очень хорошие, тёплые отношения с балериной Анастасией Волочковой. Как артист рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс", они всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Он признался, что гордится дружбой с Волочковой, и назвал её доброй, искренней, непосредственной и очень ранимой. Кроме того, он считает, что у неё можно многому поучиться.

"Но при этом Анастасия невероятно сильный человек, талантливый, который прошёл через много трудностей и оброс бронёй", — охарактеризовал балерину Шаляпин.