"Нуждается в помощи": Шаляпин заступился за "ранимую" Волочкову после хоум-видео с Джигурдой
Шаляпин осудил выложившего скандальное домашнее видео с Волочковой и Джигурдой
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин заступился за балерину Анастасию Волочкову, которую осудили за откровенное видео с домашними танцами с актёром Никитой Джигурдой. Финалист "Фабрики звёзд – 6" назвал случившееся вторжением в частную жизнь.
Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda
"Они ведь не давали согласия на публикацию и распространение этого видео и не распространяли его сами. Настя, несмотря на публичность, ранимый человек. Она нуждается в нашей поддержке и даже помощи! Давайте будем добрее", — написал он в соцсетях, добавив, что каждый может оказаться в подобной ситуации.
Шаляпин удивился, откуда в обществе столько злости и нетерпимости, ведь в своём доме все могут делать что угодно — это, по его словам, "не запрещено законом и моралью".
"Как можно личное домашнее видео Насти и Никиты годичной давности, слитое в Сеть третьим лицом (как и в случае с [нападающим московского "Локомотива" Артёмом] Дзюбой) без ведома его героев, сравнивать с публичной, хорошо срежиссированной, хорошо проплаченной вакханалией — "голой вечеринкой"?!" — задался вопросом артист.
Напомним, ранее в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Изначально Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". В свою очередь он обвинил "богиню" в попытке похайпиться. Общественники после слива видео потребовали запретить шоу Волочковой. Позднее стало известно, что балерина хочет заявить в полицию на знакомого, слившего видео с Джигурдой.