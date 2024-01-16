"Нуждается в помощи": Шаляпин заступился за "ранимую" Волочкову после хоум-видео с Джигурдой

Певец Прохор Шаляпин заступился за балерину Анастасию Волочкову, которую осудили за откровенное видео с домашними танцами с актёром Никитой Джигурдой. Финалист "Фабрики звёзд – 6" назвал случившееся вторжением в частную жизнь.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

"Они ведь не давали согласия на публикацию и распространение этого видео и не распространяли его сами. Настя, несмотря на публичность, ранимый человек. Она нуждается в нашей поддержке и даже помощи! Давайте будем добрее", — написал он в соцсетях, добавив, что каждый может оказаться в подобной ситуации.

Шаляпин удивился, откуда в обществе столько злости и нетерпимости, ведь в своём доме все могут делать что угодно — это, по его словам, "не запрещено законом и моралью".