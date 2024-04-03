"Мы — один народ": Путин поблагодарил мариупольцев за героизм
Путин поблагодарил мариупольцев за героизм и настрой по отношению к России
Жители Мариуполя (ДНР) даже в самые сложные времена не забыли, что они являются частью большой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия нескольких социальных и жилых объектов в новых регионах.
Во время прямого включения одна из жительниц Мариуполя поблагодарила главу государства за новое комфортное жильё. Также она отметила усилия по восстановлению города и помощь всей страны.
"Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы — один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", — сказал глава государства ей в ответ.
Кстати, в марте прошлого года Путин в рамках рабочей поездки в Донбасс посетил и Мариуполь. По прибытии в город президент лично объехал несколько районов, а также пообщался с жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, российский лидер побывал в филармонии, которую восстановили за три месяца.