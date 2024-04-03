"Мы — один народ": Путин поблагодарил мариупольцев за героизм

Жители Мариуполя (ДНР) даже в самые сложные времена не забыли, что они являются частью большой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия нескольких социальных и жилых объектов в новых регионах.

"Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы — один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", — сказал глава государства ей в ответ.