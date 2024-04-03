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3 апреля, 15:55

"Мы — один народ": Путин поблагодарил мариупольцев за героизм

Путин поблагодарил мариупольцев за героизм и настрой по отношению к России

Жители Мариуполя (ДНР) даже в самые сложные времена не забыли, что они являются частью большой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия нескольких социальных и жилых объектов в новых регионах.

Во время прямого включения одна из жительниц Мариуполя поблагодарила главу государства за новое комфортное жильё. Также она отметила усилия по восстановлению города и помощь всей страны.

"Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы — один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", — сказал глава государства ей в ответ.

Кстати, в марте прошлого года Путин в рамках рабочей поездки в Донбасс посетил и Мариуполь. По прибытии в город президент лично объехал несколько районов, а также пообщался с жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, российский лидер побывал в филармонии, которую восстановили за три месяца.

Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь
Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь
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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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