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3 апреля, 21:17

Warner Bros. снимет ещё одну "Матрицу"

Студия Warner Bros. сообщила, что работает над новым фильмом "Матрица"

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" (2021). Обложка © kinopoisk / Режиссёр Лана Вачовски, сценарист Дэвид Митчелл

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" (2021). Обложка © kinopoisk / Режиссёр Лана Вачовски, сценарист Дэвид Митчелл

Американская киностудия Warner Bros. готовится к выпуску пятой "Матрицы". Об этом со ссылкой на соответствующее заявление представителей кинокомпании пишет журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёром новой части популярной франшизы станет Дрю Годдард, у которого за плечами работы над такими картинами, как "Войной миров Z", "Марсианин" и "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль". Сообщается, что именно он проявил инициативу и обратился к киностудии по поводу создания новой "Матрицы".

Также стало известно, что это будет первая часть серии фильмов "Матрицы", в которой создатели Лилли и Лана Вачовски не участвуют напрямую. Сообщается, что последняя выступит в качестве исполнительного продюсера киноленты. О том, кто будет играть в новом фильме, а также о его сюжете не разглашается.

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Ранее Life.ru писал, что британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон думает над предложением сыграть Джеймса Бонда в новом фильме о тайном агенте. Таким образом, он сменит Дэниела Крейга, который получил главную роль в предыдущей ленте.

Алексей Соловьёв
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