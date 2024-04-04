Warner Bros. снимет ещё одну "Матрицу"

Американская киностудия Warner Bros. готовится к выпуску пятой "Матрицы". Об этом со ссылкой на соответствующее заявление представителей кинокомпании пишет журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёром новой части популярной франшизы станет Дрю Годдард, у которого за плечами работы над такими картинами, как "Войной миров Z", "Марсианин" и "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль". Сообщается, что именно он проявил инициативу и обратился к киностудии по поводу создания новой "Матрицы".

Также стало известно, что это будет первая часть серии фильмов "Матрицы", в которой создатели Лилли и Лана Вачовски не участвуют напрямую. Сообщается, что последняя выступит в качестве исполнительного продюсера киноленты. О том, кто будет играть в новом фильме, а также о его сюжете не разглашается.