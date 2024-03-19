Названо имя следующего Джеймса Бонда в бессмертных фильмах про "Агента 007" The Sun: Актёр Аарон Тейлор-Джонсон может стать следующим Джеймсом Бондом 19 марта, 15:54 Аарон Тейлор-Джонсон. Обложка © Wikipedia.org

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон думает над предложением сыграть Джеймса Бонда в новом фильме о тайном агенте. Тем самым он сменит Дэниела Крейга, который получил главную роль в предыдущей ленте, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

Британская кинокомпания EON Productions уже выслала предложение Тейлору-Джонсону. Именно она сняла большинство фильмов о Бонде, а теперь готовит к выходу ещё один. Актёр должен дать ответ в ближайшие дни, после чего начнутся съёмки. В роли агента киностудия также видела Киллиана Мёрфи, Идриса Эльбу, Генри Кавилла и Джеймса Нортона, но выбор был сделан в пользу Тейлора-Джонсона.

33-летний актёр известен по таким кинолентам, как "Под покровом ночи", "Стать Джоном Ленноном", "Годзилла", "Мстители. Эра Альтрона". Он также сыграл Алексея Вронского в британской ленте "Анна Каренина".

Ранее Life.ru рассказывал о других новостях кинематографа. Не всегда съёмки заканчиваются удачно, как получилось в случае с известным американским актёром Харрисоном Фордом, который едва не сломал челюсть российскому коллеге Игорю Жижикину на площадке. Всё произошло во время постановочной драки на съёмках комедии "Исполняющий обязанности". Пострадавший, кстати, зла не держит. По его словам, Форд извинился и сам отвёз его в больницу.

Авторы Татьяна Миссуми