"Чуть-чуть заигрались": Российский актёр получил двойной "хук" от Харрисона Форда Актёр Жижикин заявил, что Харрисон Форд чуть не сломал ему челюсть на съёмках 13 марта, 19:13 Актёры Игорь Жижикин и Харрисон Форд. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Zuma / Billy Bennight

Американский актёр Харрисон Форд сломал челюсть своему российскому коллеге Игорю Жижикину во время постановочной драки на съёмках комедии "Исполняющий обязанности". Об этом порталу "Страсти" рассказал сам пострадавший.

"Да, это так. Но он мне не то что сломал — трещина у меня была. Мы заигрались чуть-чуть на съёмочной площадке", — поделился Жижикин.

Режиссёр Стивен Спилберг обратился к актёрам с просьбой натуралистичнее сыграть потасовку, тогда-то Форд как следует размахнулся и дважды ударил россиянина в челюсть. Съёмку пришлось остановить — и срочно отвезти пострадавшего в больницу. Американский актёр сам вызвался помочь и доставил Жижикина в клинику.

Вправлять челюсть не пришлось, врачи действительно обнаружили лишь трещину и посоветовали просто ограничить физическую активность. Россиянин признался, что не держит обиды, тем более что в работе бывают ситуации и похуже. Съёмки проходили на Гавайях, и после больницы Форд предложил Жижикину выпить и посидеть возле бассейна.

"Постучался в номер и говорит: "Игорь, как ты относишься к текиле?" Вышли посидели, посмеялись, пообсуждали какие-то вещи", — сказал россиянин.

Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что продюсер Роберт Эванс заставлял её переспать с актёром Уильямом Болдуином, чтобы "усилить химию" на площадке. По её словам, всё произошло на съёмках триллера "Щепка".

Авторы Татьяна Миссуми