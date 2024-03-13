Звезда "Кухни" и "Последнего богатыря" снова избежал штрафа в 8 млн за срыв съёмок
Суд отказался взыскать с актёра Хориняка 8 млн за отказ от съёмок в фильме
Фото © VK / Виктор Хориняк
Российский актёр Виктор Хориняк, известный по ролям в сериале "Кухня" и фильме "Последний богатырь", не будет выплачивать 8 млн за свой отказ от участия в съёмках фильма. Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение отклонить апелляцию кинокомпании, сообщает телеграм-канал SHOT.
Кинокомпания подала в суд апелляцию, настаивая на том, чтобы актёр выплатил 5 млн неустойки и 3 млн за понесённые убытки, однако суд не стал вносить в неё изменения. Актёру по-прежнему нужно выплатить 178 тысяч рублей: 100 тысяч неустойки, 30 тысяч за юридические услуги и 48 тысяч рублей госпошлины.
Скандал случился, когда кинокомпания "Мотор фильм" в марте 2023 года подписала контракт с Хориняком на исполнение им главной роли в романтической комедии "Любви не бывает". В мае артисту прислали рабочий график, однако он не появился ни на примерке, ни на читке сценария. Позже студия получила от него официальный отказ от участия в фильме, за что потребовала компенсации.