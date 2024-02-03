Со звезды "Последнего богатыря" и "Кухни" требуют миллионы за срыв съёмок фильма

С актёра из сериала "Кухня" Виктора Хориняка потребовали выплатить восемь миллионов рублей за то, что он не явился на съёмки фильма "Любви не бывает". Ранее суд обязал артиста заплатить за это 100 тысяч рублей, однако киностудия подала апелляцию. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, компания "Мотор фильм студия" в марте 2023 года подписала договор с Хориняком — актёр должен был играть главную роль (Сашу) в российской романтической комедии. Артисту перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график. Однако Хориняк не пришёл 15 июля на примерку костюмов, а 16-го числа не явился на читку сценария. Съёмочная команда заявила, что уважительных причин не получила. А позже актёр официально отказался от участия в фильме и вернул аванс.

Киностудия потребовала с Хориняка восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса, однако в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с него только 178 тысяч рублей (включая пошлину и затраты на юристов). В "Мотор фильме" не согласились с решением суда и подали апелляцию. Теперь с артиста требуют пять миллионов неустойки и три миллиона понесённых убытков. Роль Саши в итоге досталась актёру Владимиру Яглычу.

33-летний Хориняк снимался в таких фильмах и сериалах, как "Поехавшая", "Мистер Нокаут", "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее", "Последний богатырь", "Кухня", "Отель Элеон", "Молодая гвардия", "Родком", "Офицерские жёны".