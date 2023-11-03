Актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию отца в Москве из-за больших убытков
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца Владимира Меньшова на Мосфильмовской в Москве из-за больших убытков. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, студию "Жанр" режиссёр культового фильма "Москва слезам не верит" открыл в 1994 году и возглавлял до самой смерти. После его кончины компания перешла его вдове Вере Алентовой и дочке Юлии Меньшовой.
Но киностудия несла убытки: в 2021 году потеряла полтора миллиона рублей чистой прибыли. В итоге вдова и дочь Меньшова приняли решение закрыть компанию, теперь киностудия "Жанр" ликвидирована.
Напомним, Владимир Меньшов умер утром 5 июля 2021 года. 81-летний режиссёр скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин. Церемония прощания состоялась в Центральном доме кинематографистов. Владимира Валентиновича похоронили на Новодевичьем кладбище. Лайф также писал, что Юлия Меньшова опубликовала интервью со своим отцом, которое было сделано незадолго до смерти режиссёра.
ТАСС / Михаил Терещенко