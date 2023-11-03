Актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию отца в Москве из-за больших убытков

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца Владимира Меньшова на Мосфильмовской в Москве из-за больших убытков. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, студию "Жанр" режиссёр культового фильма "Москва слезам не верит" открыл в 1994 году и возглавлял до самой смерти. После его кончины компания перешла его вдове Вере Алентовой и дочке Юлии Меньшовой.