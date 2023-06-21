Актриса Юлия Меньшова показала стильный образ Веры Алентовой на свадьбе внука

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова показала стильный образ народной артистки России Веры Алентовой на свадьбе внука — Игоря Гордина, который 20 июня женился на актрисе Марии Кукушкиной.

На свадебное торжество героиня культового советского фильма "Москва слезам не верит" пришла в чёрном платье макси в белый горошек, шляпке с широкими полями и массивными серьгами. При этом сумка и чёрно-белые туфли на каблуке идеально сочетались с выбранным нарядом и аксессуарами.

"Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем это факт. И у неё сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь свекровь", — написала Меньшова в телеграм-канале.