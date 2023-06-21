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21 июня, 14:43

Актриса Юлия Меньшова показала стильный образ Веры Алентовой на свадьбе внука

<p>Юлия Меньшова и Вера Алентова на свадьбе любимого сына и внука Игоря Гордина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/JuliaMenshovaJulia/2683" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЮЛИЯ МЕНЬШОВА</a></p>

Юлия Меньшова и Вера Алентова на свадьбе любимого сына и внука Игоря Гордина. Обложка © Telegram / ЮЛИЯ МЕНЬШОВА

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова показала стильный образ народной артистки России Веры Алентовой на свадьбе внука — Игоря Гордина, который 20 июня женился на актрисе Марии Кукушкиной.

На свадебное торжество героиня культового советского фильма "Москва слезам не верит" пришла в чёрном платье макси в белый горошек, шляпке с широкими полями и массивными серьгами. При этом сумка и чёрно-белые туфли на каблуке идеально сочетались с выбранным нарядом и аксессуарами.

"Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем это факт. И у неё сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь свекровь", — написала Меньшова в телеграм-канале.

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А ранее Лайф рассказывал о помолвке актрисы Ольги Кузьминой, которая многим знакома по популярному российскому сериалу "Кухня" и нашумевшему кинофильму "Чебурашка", где она озвучила ушастого героя. Артистка объявила, что выходит замуж за ведущего мероприятий и экскурсовода Евгения Апанасевича.

Николь Вербер
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