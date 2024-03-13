Ради "усиления химии": Шэрон Стоун рассказала, как продюсер "Щепки" принуждал её к сексу с Болдуином
Шэрон Стоун заявила, что продюсер Эванс просил её переспать с Болдуином
Молодая и горячая Шэрон Стоун. Фото © "Щепка" (1993)", режиссёр Филлип Нойс, сценаристы Джо Эстерхаз, Айра Левин / Kinopoisk
Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что продюсер Роберт Эванс заставлял её переспать с актёром Уильямом Болдуином, чтобы "усилить химию" на площадке. По её словам, всё произошло на съёмках триллера "Щепка".
"Он позвал меня в офис. У него были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в тёмных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я пересплю с Билли Болдуином, он будет лучше играть", — сказала актриса в подкасте Луи Теру.
По её словам, режиссёр был уверен, что после этого актёр станет более мотивирован на съёмочной площадке, что в итоге спасёт проект. Однако всё пошло не по его плану — актриса отказалась от такого предложения.
Продюсер Роберт Эванс помогал в создании таких культовых картин, как "Крёстный отец", "Работа по-итальянски", "Великий Гэтсби". Он умер в 2019 году.
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