В кинотеатре Музея Москвы прошёл спецпоказ документального сериала "Нефть"

Вечером 2 апреля в кинотеатре Музея Москвы прошёл специальный показ документального сериала "Нефть", рассказывающего о влиянии чёрного золота на мировые процессы и жизнь каждого человека. Как сообщили в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ), проект представили режиссёр картины Борис Никлавис и автор идеи Марина Юденич.

Гостями стали государственные деятели, продюсеры, писатели и журналисты. Как отметила Юденич, нефть — "практически сакральная субстанция", которую человечество не познало до сих пор, и никто не знает о ней всё.

"Она вмещает в себя всё: и экономику, и политику, и историю, и тайны, которые до сих пор не раскрыты <...> В процессе работы над фильмом я поняла, что количество людей, знающих всё о нефти, стремится к нулю или единице. Таковых нет", — отметила она.

Спецпоказ документального сериала "Нефть". Фото © Telegram / ИРИ