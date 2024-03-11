"Мосфильм" ответил на призыв Медведева снимать фильмы про СВО
Шахназаров: На "Мосфильме" готовят два фильма, посвящённых спецоперации
На "Мосфильме" готовят две картины, посвящённые теме специальной военной операции, сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров. По его словам, над первым проектом работает режиссёр Фёдор Попов, а сценарий для второго пишет Екатерина Кочеткова.
"Два проекта у нас есть, которые находятся в разработке. Это абсолютно разные истории. Специальная военная операция — это в целом огромное поле для разных сюжетов, героев", — сказал Шахназаров в беседе с ТАСС.
Он отметил, что первую картину, над которой работает Попов, планируют отснять уже летом. Второй проект тоже в настоящее время находится в разработке, Кочеткова уже готовит сценарий. Шахназаров также добавил, что у публики есть ощущение, будто всё происходит очень быстро, однако в кино такого не бывает.
В пример директор киноконцерна привёл фильм "Два бойца", снятый в годы ВОВ, а также отметил, что кинокартина вышла только через два года после начала войны. По его словам, игровое кино отличается от документального и его создание требует больше времени и усилий.
Напомним, картина "20 дней в Мариуполе" завоевала премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". После этого Медведев обратился к российским режиссёрам, заявив, что пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России.
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