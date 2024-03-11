Медведев обратился к российским режиссёрам с важной идеей после "Оскара"

Для российского кинематографа, сделавшего качественный рывок вперёд за последние полтора десятилетия, настал важный момент — пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России. Такое заявление на фоне прошедшей в США церемонии вручения премии "Оскар" в личном телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Эти "оскаров" раздают. Несколько слов о нашем кино. Оно стало гораздо более качественным, чем было ещё 10–15 лет назад. Вот многое поменялось: нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов. Нравится. И тем не менее. Надо идти вперёд. Снимать о войне", — говорится в его посте.

Медведев добавил, что страх допустить фальшь в такой деликатной теме, как кино о войне, можно понять. Жанр не терпит примитивности, пошлости и гламура. Однако, считает он, тянуть с этим нельзя — наступил момент, когда нужно возвеличивать подвиги российских бойцов и в документальных фильмах, и в игровых, чтобы их деяния знали и помнили, подчеркнул глава Совбеза.