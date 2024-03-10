Медведев назвал Байдена "редким идиотом" из-за оговорки про Украину

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена "редким идиотом" после того, как тот перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Медведева в воскресенье, 10 марта.