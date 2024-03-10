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10 марта, 10:13
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Медведев назвал Байдена "редким идиотом" из-за оговорки про Украину

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена "редким идиотом" после того, как тот перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Медведева в воскресенье, 10 марта.

Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Редкий идиот", — написал он, опубликовав соответствующий фрагмент из интервью 81-летнего президента США.

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Как ранее сообщал Life.ru, Байден оговорился, спутав Украину с Ираком и Афганистаном, в интервью американским журналистам. По словам президента США, Америке не стоило лезть в эти государства.

Обложка ©

Shutterstock / Max kolomychenko / Ron Adar

Никита Осипов
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