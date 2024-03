"Оскар-2024": Список триумфаторов и анонс новой номинации

Список победителей выглядит так:

"Лучшая актриса" — Эмма Стоун ("Бедные-несчастные" (18+));

"Лучший актёр" — Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер" (18+));

"Лучшая песня" — What Was I Made For? ("Барби" (16+));

"Лучшая музыка" — "Оппенгеймер" (18+);

"Лучшая мужская роль второго плана" — Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер" (18+));

"Лучший зарубежный фильм" — "Зона интересов" (18+);

"Лучший адаптированный сценарий" — "Американское чтиво" (18+);

"Лучший оригинальный сценарий" — "Анатомия падения" (18+);

"Лучшая актриса второго плана" — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные" (18+));

"Лучший анимационный фильм" — "Мальчик и птица" (18+);

"Лучшая операторская работа" — Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер" (18+));

"Лучший монтаж" — "Оппенгеймер" (18+);

"Лучший саундтрек" — Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер" (18+));

"Лучший грим и прически" — "Бедные-несчастные" (18+);

"Лучший дизайн костюмов" — "Бедные-несчастные" (18+);

"Лучший звук" — "Зона интересов" (18+);

"Лучшие визуальные эффекты" — "Годзилла: Минус один" (18+);

"Лучший короткометражный анимационный фильм" — "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (18+);

"Лучший короткометражный документальный фильм" — "Последняя ремонтная мастерская" (18+);

"Лучший игровой короткометражный фильм" — "Чудесная история Генри Шугара" (18+).