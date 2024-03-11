"Оскар-2024": Список триумфаторов и анонс новой номинации

В ночь на 11 марта состоялось главное событие года в мире кино — 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". В этом году её вёл комик Джимми Киммел, а заветные статуэтки коллегам вручали голливудские звёзды.

Главную награду, как и ожидалось, забрал "Оппенгеймер". Причём получил он целых семь статуэток , повторив прошлогодний рекорд фильма "Всё везде и сразу". "Оппенгеймер" победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" (Кристофер Нолан), "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мёрфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший), "Лучшая оригинальная музыка" (Людвиг Йоранссон), "Лучшая операторская работа" (Хойте Ван Хойтема), "Лучший монтаж". К слову, для Кристофера Нолана, Роберта Дауни, Киллиана Мёрфи и Хойте ван Хойтема это первые "Оскары" в карьере.

Особо отметим, что киноакадемия не только не отметила Леонардо Ди Каприо за новый фильм "Убийцы цветочной луны", но и не наградила Лили Гладстоун за главную женскую роль в ленте. Ведущий церемонии Джимми Киммел пошутил про забастовки актёров и сценаристов, чем навлёк на себя недовольство. Несколько наград победителям вручили Арнольд Шварценеггер и Дени Де Вито. А Райан Гослинг и Эмили Блант со сцены объявили о появлении с 2025 года новой номинации в "Оскаре" — каскадёрской.