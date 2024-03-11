"Оскар-2024": Список триумфаторов и анонс новой номинации
Объявлены имена победителей престижной кинопремии "Оскар-2024"
Актёры Роберт Дауни – младший, Давайн Джой Рэндольф, Эмма Стоун и Киллиан Мёрфи/ Обложка © AP / ТАСС / Jordan Strauss
В ночь на 11 марта состоялось главное событие года в мире кино — 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". В этом году её вёл комик Джимми Киммел, а заветные статуэтки коллегам вручали голливудские звёзды.
Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан. Обложка © Kinopoisk.ru
Главную награду, как и ожидалось, забрал "Оппенгеймер". Причём получил он целых семь статуэток, повторив прошлогодний рекорд фильма "Всё везде и сразу". "Оппенгеймер" победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" (Кристофер Нолан), "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мёрфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший), "Лучшая оригинальная музыка" (Людвиг Йоранссон), "Лучшая операторская работа" (Хойте Ван Хойтема), "Лучший монтаж". К слову, для Кристофера Нолана, Роберта Дауни, Киллиана Мёрфи и Хойте ван Хойтема это первые "Оскары" в карьере.
Список победителей выглядит так:
"Лучшая актриса" — Эмма Стоун ("Бедные-несчастные" (18+));
"Лучший актёр" — Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер" (18+));
"Лучшая песня" — What Was I Made For? ("Барби" (16+));
"Лучшая музыка" — "Оппенгеймер" (18+);
"Лучшая мужская роль второго плана" — Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер" (18+));
"Лучший зарубежный фильм" — "Зона интересов" (18+);
"Лучший адаптированный сценарий" — "Американское чтиво" (18+);
"Лучший оригинальный сценарий" — "Анатомия падения" (18+);
"Лучшая актриса второго плана" — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные" (18+));
"Лучший анимационный фильм" — "Мальчик и птица" (18+);
"Лучшая операторская работа" — Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер" (18+));
"Лучший монтаж" — "Оппенгеймер" (18+);
"Лучший саундтрек" — Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер" (18+));
"Лучший грим и прически" — "Бедные-несчастные" (18+);
"Лучший дизайн костюмов" — "Бедные-несчастные" (18+);
"Лучший звук" — "Зона интересов" (18+);
"Лучшие визуальные эффекты" — "Годзилла: Минус один" (18+);
"Лучший короткометражный анимационный фильм" — "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (18+);
"Лучший короткометражный документальный фильм" — "Последняя ремонтная мастерская" (18+);
"Лучший игровой короткометражный фильм" — "Чудесная история Генри Шугара" (18+).
Особо отметим, что киноакадемия не только не отметила Леонардо Ди Каприо за новый фильм "Убийцы цветочной луны", но и не наградила Лили Гладстоун за главную женскую роль в ленте. Ведущий церемонии Джимми Киммел пошутил про забастовки актёров и сценаристов, чем навлёк на себя недовольство. Несколько наград победителям вручили Арнольд Шварценеггер и Дени Де Вито. А Райан Гослинг и Эмили Блант со сцены объявили о появлении с 2025 года новой номинации в "Оскаре" — каскадёрской.