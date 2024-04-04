Поражённая планета любви Венера в Овне с 5 апреля: Что нужно делать, чтобы жить в кайф Не успели смириться с началом ретроградного Меркурия, как в "некомфортное" состояние переходит и Венера. "Штормить" будет с 5 по 28 апреля, но первые неприятности начнутся уже 4-го числа. К чему готовиться всем зодиакам и как пережить сразу две раздражённые планеты. 4 апреля, 15:00 Венера в Овне с 5 апреля 2024 года: Чего ожидать и сколько чёрная полоса продлится? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Год Дракона действительно доказывает, что правит сейчас существо с характером и огненной натурой. Иначе как объяснить, что в апреле сразу две важные для всех представителей знаков зодиака планеты начнут "бунтовать" из-за созвездия в Овне.

Когда Венера перейдёт в знак зодиака Овен

Венера в Знаке зодиака Овен с 5 по 28 апреля — почему это не очень хорошо? Коллаж © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM

Сегодня, 4 апреля, надвигается на землян тень будущей поражённой Венеры — планета любви и денег переходит завтра в знак зодиака Овен. И если сейчас светило находится в комфортных для него Рыбах, то завтра станет огненным.

В знаке зодиака Овен Венера будет с 5 по 28 апреля 2024 года. Несмотря на то что для большинства представителей зодиакального круга такое сочетание может нести потенциальную опасность, для двух других знаков период Венеры в Овне окажется благоприятным.

Какие испытания обрушатся на все знаки зодиака, когда Венера перейдёт в Овен 5 апреля

Какие испытания принесёт в жизнь знаков зодиака поражённая Венера? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие астрологи и эзотерики считают, что планете любви и денег в созвездии огненного Овна не очень хорошо, поэтому называют её поражённой. Эксперты предупреждают, что такое сочетание может грозить резкими незапланированными тратами.

К тому же не стоит забывать, что с 1 по 25 апреля идёт ретроградный Меркурий. Он как бы резонирует с Венерой в Овне и подначивает её тоже встать в позу и подпортить планы всем представителям зодиакального круга. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг захочется выскочить замуж за первого встречного или расторгнуть счастливый десятилетний брак ради незнакомца из бара. Просто не поддавайтесь этим импульсам хотя бы до 28 апреля 2024 года, когда Венера из Овна перейдёт в другой знак зодиака. Тогда мозги "встанут на место".

Но не стоит отчаиваться, ведь некоторым счастливчикам планета любви и денег Венера, перейдя 5 апреля в Овна, подарит стимул к действиям и волшебные возможности проявить себя. Да, будет непросто. Но значит, Вселенная посчитала вас достойными, поэтому сначала просит потрудиться, чтобы заслужить награду.

За что планета Венера отвечает в астрологии

За что отвечает Венера в натальной карте, каким зодиакам покровительствует? Фото © Freepik

Планета Венера в астрологии ассоциируется с любовью, отношениями, красотой, эстетикой, гармонией, удовольствиями, искусством, материальным благополучием, денежными средствами, социальными отношениями и ценностями. Венера также связана с чувствами, страстью, эмоциями и способностью к привлечению и привязыванию других людей. Она играет важную роль в астрологии, определяя наши отношения с окружающими и нашими жизненными ценностями.

Каким знакам зодиака покровительствует Венера и что она значит в натальной карте

Знаки зодиака Телец и Весы: у них планета-покровитель — Венера. Коллаж © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM

Венера управляет знаками зодиака Телец и Весы. В первом случае, если эта планета присутствует в вашей натальной карте, она проявляется через чувственность, удовольствия, материальное благополучие, стабильность и комфорт. Люди с сильным влиянием Венеры в Тельце могут быть ценителями красоты, творчества, а также стремиться к созданию уютного дома. Они умеют наслаждаться и кайфовать по-настоящему.

Если в натальной карте планета Венера находится в знаке зодиака Весы, то проявляется она через гармонию, равновесие, социальные отношения и дипломатию. Люди с сильным влиянием Венеры в Весах могут быть обладателями прекрасного вкуса, стремиться к гармонии в отношениях, быть общительными и уметь находить компромиссы.

Чего не стоит делать с 5 по 28 апреля, пока Венера в Овне

Поражённая Венера в Овне: Что можно и чего нельзя делать с 5 по 28 апреля. Фото © Freepik

Нахождение Венеры в Овне может привести к более агрессивному, импульсивному и конфликтному проявлению её энергии. Что, конечно, отразится на всех представителях зодиакального круга. И вот какие рекомендации есть на период с 5 по 28 апреля 2024 года: Избегайте ссор и конфликтов. Венера в Овне может делать зодиакальных представителей более вспыльчивыми и склонными к конфликтам. Поэтому старайтесь избегать споров в этот период.

Венера в Овне может делать зодиакальных представителей более вспыльчивыми и склонными к конфликтам. Поэтому старайтесь избегать споров в этот период. Не принимайте спонтанных решений. Под влиянием "поражённой" Венеры люди нередко склонны к резким и необдуманным действиям. Поэтому старайтесь не принимать важных решений на эмоциях.

Под влиянием "поражённой" Венеры люди нередко склонны к резким и необдуманным действиям. Поэтому старайтесь не принимать важных решений на эмоциях. Не начинайте новые отношения. Новые отношения, начатые под влиянием нестабильной Венеры до 28 апреля 2024 года, могут быть более страстными, но менее устойчивыми.

Новые отношения, начатые под влиянием нестабильной Венеры до 28 апреля 2024 года, могут быть более страстными, но менее устойчивыми. Не тратьте все деньги на развлечения. Венера связана с удовольствиями и материальным благополучием. В период её пребывания в Овне с 5 по 28 апреля есть риск потратить все свои деньги на хотелки, даже не заметив.

Венера связана с удовольствиями и материальным благополучием. В период её пребывания в Овне с 5 по 28 апреля есть риск потратить все свои деньги на хотелки, даже не заметив. Будьте осторожны с физическими активностями. Знак зодиака Овен напрямую связан с движением и спортом. Под влиянием Венеры в его огненном созвездии повышается риск повредить что-то, не рассчитав правильно подобранную нагрузку.

Авторы Елизавета Терешкова