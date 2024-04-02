Солнечное затмение в Овне и ретроградный Меркурий 2024: Какие испытания для зодиака наступят 8 апреля Год Дракона богат на астрологические события. На этот раз полное солнечное затмение в апреле 2024-го выпадает на момент, когда Меркурий крутится вспять. Какие испытания ждут всех представителей знаков зодиака, если огненное кольцо случится в Овне и в ретроградность? 2 апреля, 15:00 Полное солнечное затмение 8 апреля в ретроградный Меркурий и коридор затмений 2024: как пережить? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Каждый раз, когда происходит такое удивительное событие, как солнечное затмение, мир меняется. Потому что в зависимости от светила, ночного или дневного, высвобождается большой поток энергии. Совсем скоро — в понедельник, 8 апреля 2024 года, — нас ждёт последнее на предстоящие 20 лет полное солнечное затмение.

Эзотерики и астрологи предвещают глобальные последствия от огненного кольца 2024, которое случится в знаке зодиака Овен. Как отразится на жизни землян солнечное затмение 8 апреля? Хорошо это или нет, что затмение произойдёт во время ретроградного Меркурия? Почему после этого рокового сочетания астрологических событий жить как раньше представители знаков зодиака уже не смогут? Life.ru попытается ответить на все эти вопросы.

Что такое полное солнечное затмение?

Солнечное затмение в Овне в апреле: когда будет и чем уникально? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Солнечное затмение — это явление, когда Луна перекрывает Солнце и временно скрывает его свет. В результате на Земле наступает полная тьма. Это происходит из-за того, что спутник планеты находится близко и блокирует свет от звезды. По данным астрономов, полное солнечное затмение, которое произойдёт 8 апреля 2024 года, станет последним на ближайшие 20 лет. Случится оно в знаке зодиака Овен.

Полное солнечное затмение 8 апреля в знаке зодиака Овен: что оно означает

Полное солнечное затмение в знаке зодиака Овен 8 апреля: где посмотреть и когда начнётся? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Полное солнечное затмение, которое случится в знаке зодиака Овен 8 апреля, имеет несколько астрологических интерпретаций. Первое, на что надо обратить внимание: солнечное затмение в апреле 2024-го станет точкой отсчёта для перемен, новых начинаний и возможностей.

Солнечное затмение в Овне 8 апреля также означает начало нового цикла, новые возможности для самореализации. Этот знак зодиака наделит энергией и страстью к действиям. Также затмение в апреле 2024-го может стать временем для принятия решительных шагов и осуществления своих желаний.

Сколько продлится солнечное затмение и где его можно увидеть

Где можно будет посмотреть на полное солнечное затмение 8 апреля? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как передают астрономы, солнечное затмение 8 апреля начнётся в 19:39 и завершится примерно в 22:55 по мск. Оно считается полным солнечным затмением, в общей сложности в тени звезда пробудет около 5 часов. Максимальная фаза наступит в 21:17 по мск и продлится 4 минуты 28 секунд. Однако жители России насладиться солнечным затмением в это время не смогут, потому что у нас уже будет ночь. А вот полное солнечное затмение 8 апреля будет хорошо видно на севере Мексики.

Полное солнечное затмение 8 апреля и ретроградный Меркурий: что делать нельзя

Что можно и что нельзя делать 8 апреля во время солнечного затмения в Овне и в ретроградный Меркурий? Фото © Freepik

Полное солнечное затмение — это мощное астрономическое событие. И хотя многие люди считают его интересным и волнующим, есть некоторые предостережения и суеверия о том, что нельзя делать во время затмения.

Вот несколько действий, которые во время огненного кольца 2024 в Овне делать нежелательно: Считается, что в день полного солнечного затмения 8 апреля лучше не ездить на дальние расстояния, не резать или шить что-либо.

Также во время огненного кольца 2024 в Овне не стоит начинать новые дела и не планировать важные мероприятия.

Существует поверье, что полное солнечное затмение 8 апреля может вызвать эмоциональное напряжение и нестабильность. Поэтому важно быть бдительным и заботиться о своём эмоциональном благополучии.

Некоторые люди верят, что огненное кольцо 2024 может усилить энергетические воздействия. 8 апреля следует быть особенно внимательными к своим мыслям и эмоциям в это время, чтобы не поддаться ярким импульсам и не наворотить дел, будучи под воздействием огненного знака зодиака Овен.

В день огненного кольца 2024 запрещено совершать крупные покупки и спекулировать деньгами.

Заключать договоры на покупку или продажу, менять работу тоже не стоит.

Нельзя в солнечное затмение 8 апреля ссориться, выяснять отношения и вести себя агрессивно. Огненный Овен ударит в голову, и сдержаться не получится.

Ретроградный Меркурий 2024: когда будет и чего ожидать

Даты ретроградного Меркурия в апреле 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Второй в 2024 году ретроградный Меркурий пройдёт с 1 по 25 апреля в знаке зодиака Овен. Первые признаки надвигающегося катаклизма можно было ощутить на себе уже с 30 марта. Это называется предретроградная тень. Последствия ретроградного движения, или же постретроградная тень, будут ощущаться вплоть до 30 апреля.

Ретроградность Меркурия во время коридора затмений 2024 повлияет на все сферы жизни человека: работу, личную жизнь, отношения со знакомыми, коллегами, друзьями. Поэтому в опасный период лучше никаких резких движений не предпринимать, иначе можно погрязнуть в чёрной полосе надолго.

Что означает сочетание солнечного затмения и ретроградности Меркурия

Какую опасность для людей несёт сочетание коридора затмений 2024, ретроградного Меркурия и солнечного затмения 8 апреля? Фото © Freepik

Солнечное затмение, которое выпадает на ретроградность Меркурия и коридор затмений 2024, считается особенным и важным астрологическим событием, несущим определённую энергию. Дни перед затмением 8 апреля обычно наполнены стрессом. Повышаются риски попасть в аварию или другую неприятность. Также высока вероятность, что ваши планы постоянно будут рушиться и меняться, к чему стоит заранее подготовиться.

Вот что рассказывает астролог Богдан Глоба на своём канале: "Энергия приближающегося затмения принесёт в конце недели активизацию военных действий и опасность новых трагических событий. Не отстаёт и стихия с нарастающим беспокойством, штормами и наводнениями".

Как изменится жизнь знаков зодиака после полного солнечного затмения 8 апреля в Овне

Солнечное затмение 8 апреля: как оно отразится на жизни зодиаков? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Солнечное затмение для Овнов в собственном знаке может активизировать энергию, стимулировать новые начинания и принести возможности для самовыражения. А вот тем, кто по гороскопу Телец, затмение 8 апреля будет акцентировать внимание на личных целях и материальных благах.

Полное солнечное затмение для носителей знака зодиака Близнецы повлияет на общение, обучение и путешествия. Возможно, вы найдёте новые способы выражения своих идей. А вот Ракам затмение в ретроградный Меркурий обратит внимание на проблемы в отношениях. Будьте готовы к изменениям, если хотите кого-то удержать.

Знаку зодиака Лев солнечное затмение 8 апреля станет стимулировать творческую энергию, поможет с самовыражением и личным развитием. Девам полное солнечное затмение поможет понять и осознать проблемы на работе и со здоровьем, если они есть.

Солнечное затмение в ретроградный Меркурий: гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Солнечное затмение 8 апреля во время ретроградности Меркурия может повлиять на отношения представителей знака зодиака Весы и социальные связи. Это хороший момент, чтобы обсудить важные темы со второй половинкой или близкими. Для Скорпионов это затмение активизирует финансовые потоки и поможет заполучить желаемое без особых денежных потерь.

Для представителей знака зодиака Стрелец полное солнечное затмение 8 апреля может повлиять на область коммуникации, обучения и путешествий. А вот Козерогам поможет акцентировать внимание на карьере, общественном статусе и личных достижениях.

Если по гороскопу вы Водолей, то солнечное затмение 8 апреля — это шанс выразить себя, добиться новых высот в карьере. Для представителей знака зодиака Рыбы затмение станет помощником в отношениях, как бы подсветив изнутри все проблемные моменты.

Авторы Елизавета Терешкова