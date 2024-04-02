Опасные даты апреля-2024: Ретроградный Меркурий испортит любой отдых или командировку

Во втором месяце весны — ретроградный Меркурий, который испортит все планы путешественников. Дело в том, что эта планета пролетает рядом с Землёй и оказывает влияние на сферу информации и транспорта. Поэтому у путешественников могут теряться документы, рушиться планы и срываться договорённости. Любая поездка практически с вероятностью 100% обернётся крахом.

Во время обратного движения планеты нельзя ездить в отпуск или командировку ещё и потому, что люди становятся невнимательными. Они часто теряют и забывают документы и вещи.

"Лучше лишний раз уточнить, правильно ли оформлены билеты, точно ли забронированы места в гостинице, вовремя ли будут готовы документы, поставлена ли виза и так далее", — рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Какие даты апреля считаются опасными: когда в апреле ретроградный Меркурий? Фото © Freepik

Опасные даты, во время которых любое путешествие обернётся крахом, — с 1 по 25 апреля. Во время ретроградного Меркуриия также не рекомендуется браться за новые крупные проекты, переходить на работу в другую компанию и покупать машины, квартиры. Лучше сфокусироваться на завершении дел, которые уже были начаты. Помимо того, рекомендуется снова выйти на контакт со старыми друзьями и партнёрами.

Астролог Файкина "Москве 24" также рассказала, что особенную внимательность нужно проявлять в аэропорту и на вокзалах. Во время ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля возможна потеря багажа и личных вещей.