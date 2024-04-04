Как выглядели Кабо, Певцов и другие звёзды российского кино в начале и в конце карьеры Мы помним актёров и актрис по их самым известным ролям. Но как они выглядели в первых фильмах — и как в последних? Ответы на эти вопросы не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Поэтому лучше сто раз увидеть. Вернее, семь. 4 апреля, 16:00 Как с годами менялась внешность знаменитых актёров РФ? Обложка © "Гардемарины 1787. Война" (2023), режиссёр, сценарист Светлана Дружинина, "Сама виновата?" (2023), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Гаянэ Маркосян, Маргарита Грачёва / Kinopoisk

Домогаров, Гусева, Сидихин, Яковлева — фамилии этих звёзд говорят сами за себя. Но зрители редко следят за одним артистом на протяжении всей карьеры. Посмотрим, как изменились их образы на экране спустя годы.

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов тогда и сейчас. Фото © "Конец света с последующим симпозиумом" (1986), режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Артур Л. Копит / Kinopoisk, © YouTube / Кинокомпания "АРТОС"

Певцов начал сниматься в 1986-м, исполнив эпизодическую роль в телефильме "Конец света с последующим симпозиумом". На его счету несколько десятков кинокартин, но зрители помнят Дмитрия в основном по сериалам. В их числе такие хиты, как "Королева Марго" и "Бандитский Петербург".

Сейчас актёру 60 лет. Певцов играет в театре, снимается в кино и сериалах, занимается музыкой. Последняя роль, которую Дмитрий исполнил, — персонаж одного из выпусков киножурнала "Вслух!". А в сентябре 2024 года выходит новый фильм с его участием.

Дмитрий дважды вступал в брак. От первой жены у него родился сын Даниил, который трагически погиб в 2012 году. Второй женой Певцова стала актриса Ольга Дроздова. Она тоже родила ему сына — Елисея. Юноша учится в кадетском училище.

Екатерина Гусева

Как с годами изменилась Екатерина Гусева? Фото © "Змеиный источник" (1997), режиссёр, сценарист Николай Лебедев, "Я хочу! Я буду!" (2023), режиссёр, сценарист Павел Воронин / Kinopoisk

В кино Гусева попала сразу после театрального училища. Она дебютировала в триллере "Змеиный источник", где исполнила главную роль. В начале 2000-х Екатерина прославилась благодаря сериалу "Бригада". Всего в фильмографии актрисы 72 проекта. Последняя её работа — фильм "Я хочу! Я буду!", который вышел на экраны в прошлом году. Параллельно Гусева все эти годы играла в театре и занималась музыкой.

На "личном" у актрисы тишь да гладь. Екатерина вышла замуж ещё в 1996-м — за бизнесмена Владимира Абашкина. От него она родила сына и дочь.

Александр Домогаров

Каким в молодости был Александр Домогаров? Фото © YouTube / Galina Radkova, © "Гардемарины 1787. Война" (2023), режиссёр, сценарист Светлана Дружинина / Kinopoisk

После театрального училища Домогаров начал делать успешную карьеру на сцене. Но в кино не клеилось: ему давали проходные роли. Экранный дебют состоялся в картине "Наследство", где он сыграл второстепенного персонажа. Так продолжалось до середины 1990-х — пока Александр не начал сниматься в сериалах. После выхода "Королевы Марго", "Бандитского Петербурга" и "Марша Турецкого" о нём узнала вся страна. Последняя картина с его участием — "Гардемарины 1787. Война" — вышла в 2023-м. Работа в театре у Домогарова тоже продолжается по сей день.

Первую свадьбу Александр сыграл в 18 лет. Вскоре стал отцом, а после этого развёлся. Первенец Домогарова погиб в ДТП в 23 года. Вторая жена тоже родила актёру сына — Александра-младшего. Позже, уже после расставания с мужем, она умерла от рака. По слухам, сейчас у 60-летнего артиста отношения с танцовщицей Татьяной Степановой.

Ольга Кабо

Ольга Кабо — биография актрисы. Фото © YouTube / Odesa Film Studio, © "Сама виновата?" (2023), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Гаянэ Маркосян, Маргарита Грачёва / Kinopoisk

В 1990-е годы Кабо считалась одним из секс-символов российского кино. А сниматься она начала ещё в школьном возрасте. Дебютной стала картина 1984 года "И повторится всё...". Ольге тогда было всего 16. На пике карьеры актриса сыграла в таких фильмах, как "Приморский бульвар", "Нечистая сила", "Крестоносец". На её счету популярные сериалы "Королева Марго", "Сармат", "В лесах и на горах". В 2023-м вышел сериал "Сама виновата?", впереди ещё один проект с её участием.

Первый брак Ольги продлился семь лет — в нём родилась дочь Татьяна. От второго мужа она родила сына Виктора. В 2020 году Кабо развелась с отцом ребёнка. Бывшие супруги хотели судиться из-за финансовых претензий, но всё обошлось.

Андрей Федорцов

Андрей Федорцов в молодости и сейчас. Фото © YouTube / Star Media, © "Морозко" (2024), режиссёр, сценарист Юлия Лысова / Kinopoisk

Федорцов учился на моряка и фермера, а о карьере артиста даже не задумывался. Но параллельно с учёбой и работой всегда занимался творчеством. Нужное образование он получил лишь в 28 лет. Потом стал играть в детских спектаклях.

Андрей дебютировал на экране в 1993 году, сыграв второстепенного персонажа в фильме "Ты у меня одна". А через пять лет прославился благодаря эпизоду в "Брате" Балабанова. Но настоящей звездой его сделал сериал "Убойная сила". Федорцов продолжает сниматься: в 2024-м он появился в сериале "Морозко".

Личная жизнь артиста тоже была насыщенной. У него четверо детей от трёх женщин: двоих родила нынешняя жена Андрея. Он признаётся, что готов завести и пятого ребёнка.

Елена Яковлева

Какой была Елена Яковлева в молодости. Фото © YouTube / Odesa Film Studio, © "Склифосовский" (2012 – ...), режиссёры Андрей Селиванов и др., сценаристы Анна Графкова и др. / Kinopoisk

Яковлева начинала как театральная актриса, а в кино дебютировала в 22 года. Первой картиной в её портфолио стал мюзикл "Двое под одним зонтом: Апрельская сказка". Слава к Лене пришла после главной роли в нашумевшем фильме "Интердевочка".

Ещё один всплеск популярности пришёлся на период выхода сериала "Каменская". Яковлева сыграла в нём главную героиню. Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах — график их выхода расписан до 2025 года. На данный момент её последний проект — 11-й сезон сериала "Склифосовский", который вышел в этом году.

Елена замужем — причём во второй раз. В первом браке детей не было, а от второго мужа Яковлева родила сына.

Евгений Сидихин

Евгений Сидихин: тогда и сейчас. Фото © "За последней чертой" (1991), режиссёр Николай Стамбула, сценарист Эдуард Володарский, "Счастье не за горами" (2023), режиссёр Ольга Субботина, сценарист Екатерина Андерсон / Kinopoisk

Сидихин дебютировал на экране в боевике "За последней чертой" — и за ним с самого начала закрепилось амплуа брутального героя. После сериалов "Русский транзит" и "Бандитский Петербург" он прославился на всю страну. Но играл и других персонажей — в семейных драмах и комедиях. Последние проекты с участием Евгения — сериалы 2023 года "Лада Голд" и "Счастье не за горами". Впереди ещё несколько премьер.

Сидихин женился ещё в студенческие годы — раз и навсегда. Супруга родила ему трёх дочерей, и Евгений уже не только отец, но и дедушка.

Авторы Семен Хафизов