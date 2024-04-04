Парящие над морем корабли в Сочи попали на камеру

Над Чёрным морем у берегов Сочи сняли парящие в воздухе корабли. На кадрах видно, что над морем буквально зависло несколько объектов. По словам экспертов, суда не имеют ничего общего с призраками и инопланетянами. Над морской гладью их подняло редкое оптическое явление под названием "фата-моргана".

В Сочи сняли парящие над морем корабли. Видео © VK / "Кубань 24"

"Это одно из редчайших оптических явлений. Легенду "Летучего голландца", корабля-призрака, объясняют как раз фата-морганой", — рассказал физик Олег Несун в беседе с "Комсомольской правдой".