Парящие над морем корабли в Сочи попали на камеру
В Сочи сняли оптическое явление фата-моргана, заставляющее корабли летать
Над Чёрным морем у берегов Сочи сняли парящие в воздухе корабли. На кадрах видно, что над морем буквально зависло несколько объектов. По словам экспертов, суда не имеют ничего общего с призраками и инопланетянами. Над морской гладью их подняло редкое оптическое явление под названием "фата-моргана".
В Сочи сняли парящие над морем корабли. Видео © VK / "Кубань 24"
"Это одно из редчайших оптических явлений. Легенду "Летучего голландца", корабля-призрака, объясняют как раз фата-морганой", — рассказал физик Олег Несун в беседе с "Комсомольской правдой".
Он добавил, что такое явление возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется несколько слоёв различной плотности, которые создают иллюзию зеркала. Несун подчеркнул, что "парение" объектов длится, пока не поменяется температура.
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VK / "Кубань 24"