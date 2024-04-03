7 мощных аффирмаций на любовь, которые уже через месяц притянут в вашу жизнь вторую половинку Чтобы привлечь внимание парней к себе, нужно регулярно повторять эти волшебные слова. Короткие фразы запрограммируют ваше подсознание на поиск второй половинки. Какие аффирмации на любовь нужно проговаривать каждый день, ведь они помогут встретить мужчину мечты. 3 апреля, 15:30 Какие волшебные слова нужно повторять, чтобы встретить мужчину мечты? Обложка © Freepik

Нет лучше способа привлечь мужчину, чем заставить мозг думать в этом направлении. Пустых мечтаний о том, как найти партнёра, недостаточно. Нужно регулярно проговаривать волшебные фразы и аффирмации на любовь. В них содержатся позитивные утверждения, они настроят мозг на поиски принца на белом коне.

Повторяйте аффирмации на любовь каждый день, и уже через месяц увидите первый результат. Мужчины будут знакомиться с вами всё чаще и чаще. Так какие же слова помогут притянуть в жизнь любовь и счастье?

"Я достойна любви"

Аффирмации на любовь для женщин могут привлечь в жизнь любящего мужчину. Фото © Freepik / Holiak

Когда сами поверите в то, что другие люди могут вас любить, то найти партнёра будет легче. Мужчины постоянно станут оказывать знаки внимания. Женщин, которые не считают себя достойными, парни игнорируют. А если и начинают встречаться, то должных чувств не проявляют.

"Я открываю своё сердце для любви"

Произносить эту короткую аффирмацию на любовь для привлечения любви мужчин важно в том случае, если вы обожглись с прошлым партнёром и закрылись от новых отношений. Пока не избавитесь от страха снова полюбить, найти принца на белом коне будет невозможно. Исправить ситуацию поможет только регулярное проговаривание этих волшебных слов.

"Моя жизнь переполнена теплом и привязанностью"

Лучшие аффирмации на любовь помогут научиться обожать других людей. Фото © Freepik

Привлечение мужчины в свою жизнь будет невозможным для тех женщин, которые не умеют любить. Если вы холодная, то представители противоположного пола не идут на контакт, поскольку чувствуют это. Чтобы привлечь их, нужно "открыть чакру любви". Сделать это можно только с помощью регулярного проговаривания аффирмации на любовь.

Как только начнёте проявлять больше чувств, мужчины к вам потянутся. Тогда и получится найти партнёра за считаные недели.

"Я сексуальна и излучаю уверенность"

Перед тем как попытаться привлечь внимание мужчины, нужно измениться не столько внешне, сколько внутренне. Даме необходимо обрести уверенность и сексуальность. Появляется она только тогда, когда девушка сама начинает верить в это.

Аффирмация на любовь придумана для того, чтобы вы стали увереннее. У сексуальных женщин от мужчин никогда не бывает отбоя.

"Я достойна здоровых отношений"

Аффирмации на здоровье и исцеление помогут избавиться от психологических травм, полученных в токсичных отношениях. Фото © Freepik / prostooleh

Такая аффирмация для женщин поможет тем, кто обжёгся, встречаясь с абьюзером. С помощью короткой фразы вы настроите себя на правильную волну — отношения с человеком, который будет вас любить, холить и лелеять. После регулярного произнесения этих волшебных слов за вами действительно будут ухаживать только хорошие люди.

"Я влюблена и получаю любовь в ответ"

Аффирмация на каждый день поможет найти отношения, в которых симпатия будет обоюдной. То есть когда и вы будете любить другого человека, и аналогичные эмоции он станет испытывать к вам. Это самые идеальные отношения между людьми, которые действительно продержатся долго.

"Я вместе с любящим и заботливым мужчиной"

Аффирмации на привлечение мужчин можно использовать, даже чтобы перетянуть в свою жизнь любящего партнёра. Фото © Freepik

С помощью этих слов-аффирмаций вы привлечёте в жизнь мужчину, соответствующего определённым критериям. Он будет не просто с вами вместе, но и заглядывать в глазки, заботиться и следить за здоровьем. С ним вы точно почувствуете себя счастливой.

Авторы Никита Фартов