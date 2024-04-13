Какие 8 неочевидных вещиц в доме станут ключом к богатству и процветанию

Многие люди подбирают декор для дома с точки зрения цены и внешнего вида. Однако иногда стоит купить менее красивую, но заряженную на привлечение удачи вещь. Такое приобретение с лихвой окупится, ведь в жизнь человека придут деньги и позитивная энергия. Какой домашний декор нужно покупать для привлечения в жизнь благополучия?

1. Денежное дерево

Почему денежное дерево — важный элемент декора? Оно обеспечивает жильё финансовым благополучием. Фото © Freepik

Лучше всех позитивную энергию помогает привлечь денежное дерево. Есть два вида таких растений — замиокулькас и толстянка. Элемент декора для дома нужно поставить на юго-востоке квартиры. В другом месте денежное дерево лучше не размещать — финансовый эффект в таком случае будет хуже.

За растением в дальнейшем нужно следить — протирать горшок, поливать стебель. Если денежное дерево завянет, то финансы из жизни уйдут. Если расцветёт, то вас ждёт благополучие.

2. Декор для дома красного цвета

Красные элементы домашнего декора привлекут в квартиру много денег. Этот цвет завлекает в жизнь человека большие финансы и удачу. Рекомендуется купить сразу несколько алых вещиц и расставить по всей квартире.

3. Китайский золотой дракон

Китайский золотой дракон дома приманит деньги и обеспечит финансовой удачей. Фото © Freepik / whyhomestudio

Главный элемент декора для дома, который привлечёт в жизнь много денег, — фигурка китайского золотого дракона. Эксперты по фэншуй рекомендуют располагать мифическое существо и символ 2024 года на входе в помещение. В этом случае из квартиры начнёт утекать любой негатив, а домочадцев будут ждать большие заработки.

4. Фигурки слонов

В восточных странах многие люди в качестве символа счастья и достатка собирают семь фигурок слонов и ставят вместе. В этом случае обереги будут привлекать в жизнь мудрость, а также давать силу на пути к цели. К тому же элемент декора защитит всех членов семьи от сглаза.

5. Ароматические свечи

Какой декор для дома не только сделает пребывание в нём более приятным, но и привлечёт удачу? Ароматические свечи. Фото © Unsplash / mariya_m

Удачный элемент декора для дома — ароматические свечи и другие благовония. Если одарить жильё приятным благоуханием, то из него уйдёт любая негативная энергия. Взамен ей в квартире "поселится" позитивная, домочадцы ощутят прилив хороших эмоций. Жить в таком помещении станет уютнее.

6. Подкова над дверью

Такой элемент декора для дома можно встретить во многих квартирах. Подкову нужно вешать по определённым правилам. Так, предмет должен быть опущен двумя кончиками вниз. В этом случае удача будет ждать всех, кто проходит под подковой при посещении квартиры.

7. Зеркала

Какой домашний декор привлечёт позитивную энергию? Зеркала, расставленные в правильном месте в квартире. Фото © Unsplash / lianamikah

Неочевидный артефакт для привлечения денег, которому мало кто уделяет внимание, — зеркала. Их в жилище должно быть как можно больше, ведь они завлекают в жизнь позитивную энергию. Однако зеркала следует расставлять по определённым правилам. В них должен отражаться вид из вашего окна. В таком случае через него в квартиру будет попадать положительная энергия и благополучие.

8. Монеты

Какой декор для дома сделает вас богатым человеком? Монеты, разложенные по всем помещениям. Фото © Freepik

Чтобы попытаться наладить финансовый поток в квартире, даже не придётся идти в магазин. Достаточно взять золотые монеты из кошелька и разложить их по комнатам. Когда будете натыкаться на деньги, говорите себе: "Ооо! Повсюду деньги". Так вы на подсознательном уровне приучите себя к мысли, что средства есть везде. Следовательно, начнёте зарабатывать больше.