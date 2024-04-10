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10 апреля, 15:30

Месяц двойного Дракона: Как не ошибиться и приманить к себе удачу в период до 4 мая

Оказывается, и в период ретроградного Меркурия и Венеры в Овне может быть что-то хорошее. Эксперты говорят, что наступил месяц двойного Дракона по китайскому календарю. Что это значит и как перекрасить все чёрные полосы в жизни в белые?

Когда бывает месяц двойного Дракона и как сделать так, чтобы они не ссорились, а помогали вам добиться успеха в жизни? Обложка © Getty Images / Videowok_art

Когда бывает месяц двойного Дракона и как сделать так, чтобы они не ссорились, а помогали вам добиться успеха в жизни? Обложка © Getty Images / Videowok_art

В китайской мифологии дракон отвечает за богатство и успех. Поэтому в 2024-м (год его царствования) следует не только носить вещи правильных цветов и оттенков, но и не забывать про талисманы и специальные символы. Однако сейчас наступил ещё более интересный период — месяц двойного Дракона, который продлится вплоть до 4 мая.

Это время считается особенным из-за своей энергетики, ведь, со слов эксперта по тайному фэншуй, мало того, что сейчас год этого существа, так ещё и его месяц по китайскому календарю наступил. До 4 мая можно сконцентрироваться на символе богатства и помочь деньгам войти в вашу жизнь. Однако важно не ошибиться и всё сделать правильно. Как?

Сложность вот в чём. Эксперт отмечает: 2024-й — год Дракона Деревянного, а месяц — Земляного. Это значит, что элемент дерево будет как бы высасывать силы земли, если верить даосской философии. В период до 4 мая нужно сбалансировать энергии двух Драконов, чтобы те не ели друг друга, а помогали вам добиться желаемого.

Как не поссорить двух Драконов в их месяц, который продлится до 4 мая, а расположить к себе удачу и обогатиться? Фото © Freepik

Как не поссорить двух Драконов в их месяц, который продлится до 4 мая, а расположить к себе удачу и обогатиться? Фото © Freepik

"Можно начать чаще использовать вещи чёрного, синего и голубого цветов, символизирующих данный элемент, или носить с собой брелок в виде капли воды. Также сейчас особенно важно внимательно заботиться о качестве воды, которую мы пьём, и чаще прибегать к водным процедурам: принимать расслабляющие ванны, ходить в бассейн", рассказывает эксперт по тайному фэншуй Мария Мамонова.

Помимо элементов воды, рассказывает эксперт "Москве 24", благоприятные цвета в одежде на этот месяц — серебристый, золотистый и белый. Если получится, перенесите рабочее место на юго-запад, где сейчас концентрируется энергия успеха. Удача в месяц двойного Дракона будет сопутствовать тем, кто серьёзно занимается карьерой и чётко понимает, чего хочет и куда идёт.

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Елизавета Терешкова
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