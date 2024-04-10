Магия чисел: Квартиры с каким номером принесут деньги и богатство, а какие — счастье в любви От номера квартиры зависит судьба и успех всех домочадцев. Если он будет неудачным, то и жизнь пойдёт наперекосяк. Life.ru рассказывает, как узнать, в кого вас превратят цифры на входной двери — короля жизни или домоседа. 10 апреля, 14:00 Нумерология: квартиры с какими цифрами в номере сулят хозяевам радость и счастье, а из каких лучше съехать как можно скорее? Обложка © Shutterstok / FOTODOM

С помощью нумерологии можно определить уровень энергетики той или иной квартиры. Покупать объект недвижимости бездумно, не оглядываясь на числа в номере, нельзя. Иначе есть риск заплатить миллионы рублей за помещение, которое вместо богатства и благополучия будет приносить только несчастье.

Как с помощью нумерологии сделать расчёт цифр, украшающих входную дверь

Как с помощью нумерологии узнать, счастливая у вас квартира или нет? Сложите её цифры и воспользуйтесь расшифровкой. Фото © Unsplash / adijoshi11

Узнать, какой номер квартиры вам достался, можно по простой формуле. Сначала нужно привести общее количество цифр к простому натуральному числу (однозначному). Во многих современных домах жилая площадь имеет разную нумерацию. Она может обозначаться как двумя, так и тремя, четырьмя цифрами. Их все следует сложить и привести к однозначному показателю.

Делается нумерологический расчёт по следующему принципу. Нужно сложить числа номера квартиры между собой. Предположим, в новостройке номер жилья — 1597. В этом случае формула выглядит следующим образом: 1+5+9+7=22.

Однако такая цифра нам не подходит, поскольку она двузначная. Чтобы привести её к однозначному натуральному числу, нужно повторить сложение: 2+2=4. Это число уже можно использовать для последующего просчёта удачливости номера квартиры в доме. Для этого сравните её со списком.

Какой номер квартиры самый счастливый

Какой номер квартиры самый счастливый? Для бизнеса и карьеры — 1, 2, 4, 8 и 9. Для спокойной жизни и творчества, но невысоких доходов — 3, 5, 6 и 7. Фото © Shutterstok / FOTODOM

Узнав получившееся число, можно проверить его по расшифровке и определить, несёт оно радость и благодать или нет. Да и в целом, подходит ли под ваш образ жизни: Единица . Домочадцев будут ждать счастливые перемены в жизни. Квартира наделит их активностью, поможет в достижении своих целей. Им будет сопутствовать удача в путешествиях за границу, карьере и личном деле.

. Домочадцев будут ждать счастливые перемены в жизни. Квартира наделит их активностью, поможет в достижении своих целей. Им будет сопутствовать удача в путешествиях за границу, карьере и личном деле. Двойка . Такой номер квартиры не совсем удачный для тех, кто хочет много зарабатывать. Однако жильё им будет давать возможность жить комфортно и уединённо. Все члены семьи будут сосуществовать мирно и не конфликтовать. Для взрослых людей с детьми такое помещение подходит идеально.

. Такой номер квартиры не совсем удачный для тех, кто хочет много зарабатывать. Однако жильё им будет давать возможность жить комфортно и уединённо. Все члены семьи будут сосуществовать мирно и не конфликтовать. Для взрослых людей с детьми такое помещение подходит идеально. Тройка . Если получился этот номер квартиры, то жилая площадь будет вдохновлять на творчество. Такое жильё идеально подходит для музыкантов, артистов и писателей. Идеальный вариант для проживания режиссёров и представителей других творческих профессий.

. Если получился этот номер квартиры, то жилая площадь будет вдохновлять на творчество. Такое жильё идеально подходит для музыкантов, артистов и писателей. Идеальный вариант для проживания режиссёров и представителей других творческих профессий. Четвёрка . Нумерология будет благоволить тем, кто станет жить в квартире с таким номером. Помещение будет заряжать энергией на огромные достижения в бизнесе и карьере. Оно обеспечит домочадцев волей к победе, необходимой для достижения любых целей.

. Нумерология будет благоволить тем, кто станет жить в квартире с таким номером. Помещение будет заряжать энергией на огромные достижения в бизнесе и карьере. Оно обеспечит домочадцев волей к победе, необходимой для достижения любых целей. Пятёрка. Этот номер квартиры в доме идеально подойдёт для тех, кто ненавидит неизвестность. Объект недвижимости привнесёт в жизнь домочадцев стабильность. Выбирать такое помещение нужно тем, кому достаточно быть представителем среднего класса и не нужны финансовые высоты, сопряжённые с большими рисками.

Как с помощью нумерологии понять, подходит ли квартира для жизни или нет: сложите цифры. Фото © Shutterstok / FOTODOM

Шестёрка . Квартира с таким номером понравится людям, которые много времени проводят дома и практически никуда не выходят. В подобном помещении будет комфортно заводить детей или даже сидеть на пенсии. Позитивная энергия здесь сочится буквально из каждой стены.

. Квартира с таким номером понравится людям, которые много времени проводят дома и практически никуда не выходят. В подобном помещении будет комфортно заводить детей или даже сидеть на пенсии. Позитивная энергия здесь сочится буквально из каждой стены. Семёрка . Согласно нумерологическому расчёту, в помещении нужно селиться людям, для которых важно быть необычными личностями. Квартиры с номером семь идеально подойдут блогерам и музыкантам, поскольку они заряжают на необычные преображения и даже сумасшедшие поступки.

. Согласно нумерологическому расчёту, в помещении нужно селиться людям, для которых важно быть необычными личностями. Квартиры с номером семь идеально подойдут блогерам и музыкантам, поскольку они заряжают на необычные преображения и даже сумасшедшие поступки. Восьмёрка . Людям, ищущим, какой номер квартиры принесёт гигантские доходы, нужно выбирать такое жильё. Помещение с этой цифрой в сумме будет привлекать огромные потоки денег в жизнь. Также оно зарядит на достижение больших высот в карьере и бизнесе.

. Людям, ищущим, какой номер квартиры принесёт гигантские доходы, нужно выбирать такое жильё. Помещение с этой цифрой в сумме будет привлекать огромные потоки денег в жизнь. Также оно зарядит на достижение больших высот в карьере и бизнесе. Девятка. Согласно нумерологии, люди, поселившиеся в квартире с получившейся на входной двери девяткой, столкнутся с огромными успехами в жизни. У них всегда будет много энергии и сильная харизма. Всё это поможет при достижении мечтаний и реализации целей в жизни.

А если номер квартиры, согласно нумерологическому расчёту, у вас несчастливый, то есть один лайфхак, как снизить его негативное воздействие на свою жизнь. Достаточно просто снять пластиковые цифры с внешней стороны входной двери — и они не будут отравлять вашу жизнь. Главное, не видеть неудачные числа каждый день.

Авторы Никита Фартов